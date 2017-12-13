يوسف البستنجي (أبوظبي)

وفر سوق أبوظبي العالمي منصة لشبكة CNBC العالمية لتوسيع مدى أخبارها في المنطقة، بحسب أحمد علي الصايغ، رئيس سوق أبوظبي المالي، حيث ستبدأ الشبكة العالمية، بث برامج باللغة الإنجليزية موجهة للأسواق العالمية، اعتباراً من نهاية الربع الأول من 2018، لتصبح بذلك العاصمة الإماراتية مقراً إقليمياً جديداً للشبكة الدولية المتخصصة في أخبار ومعلومات المال والأعمال والتي تبث تقارير مراسليها مباشرة من الأسواق المالية الكبرى حول العالم، ولتنضم أبوظبي إلى المقرات الدولية الأخرى للشبكة في كل من سنغافورة ولندن ونيويورك.

وقال الصايغ: «إن وجود CNBC هنا يعزز من موقع أبوظبي كواحد من مراكز المال والأعمال الرائدة دولياً، وسوف يستمر سوق أبوظبي العالمي في لعب دوره لربط الأعمال المحلية والدولية بالفرص المتوفرة في المنطقة، كما سيمكن المستثمرين من الوصول إلى المعلومات والأخبار المالية الفعالة».

وأعلنت CNBC أمس، في لقاء مع الصحفيين بمقر سوق أبوظبي العالمي، عن خطط لمقر الشبكة في الشرق الأوسط في مدينة أبوظبي، بسوق أبوظبي العالمي، عاصمة دولة الإمارات المتحدة، حيث ستبدأ البث من استوديو جديد في السوق.

وتعتزم شبكة CNBC أن تبث واحداً من عروضها اليومية للأعمال من الاستديو الجديد في أبوظبي، بسوق أبوظبي العالمي.