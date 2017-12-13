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دعت إلى مزيد من الشفافية في استخدام حظر الصادرات الزراعية

الإمارات: النظام متعدد الأطراف يوفر آلية موثوقة لتسوية المنازعات التجارية
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تاريخ النشر: الأربعاء 13 ديسمبر 2017

بوينس آيرس (الاتحاد)

قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إن دولة الإمارات تؤكد أن النظام التجاري المتعدد الأطراف لعب، ولا يزال يلعب، دوراً مهماً في فتح الحدود لتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين في إطار نظام قائم على القواعد.

وأضاف أن ذلك النظام من شأنه توفير آلية موثوقة ومتينة لتسوية المنازعات التجارية، مشدداً على التزام الدولة بدعم منظمة التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال كلمة الدولة التي ألقاها أمس عبدالله آل صالح خلال انعقاد المؤتمر الوزاري الدولي الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، المقام في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وأضاف أنه ينبغي أن تتواصل جميع الجهود لوضع البعد الإنمائي في صميم برنامج للمفاوضات، مشيراً إلى أنه من دون هذا البعد، فلن تتمكن منظمة التجارة العالمية من تحقيق العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

وحول موقف دولة الإمارات من بعض القضايا، قال عبدالله آل صالح: إنه فيما يتعلق بالمخزونات العامة لأغراض الأمن الغذائي، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم خيار توسيع نطاق قرار بالي المتعلق بالمخزونات العامة ليشمل جميع الدول الأعضاء في البلدان النامية، مشيراً إلى أن هذا الخيار يعطي حيزاً واسعاً للسياسات مع الحفاظ في الوقت نفسه على ضمان للآخرين بأن البرنامج لن يقوض تخصصات الدعم المحلي. ... المزيد
     
 

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