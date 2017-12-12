فيديو.. تلميذ يلقى تضامناً واسعاً من المشاهير

أ ف ب

انتشر شريط فيديو يظهر تلميذاً أميركياً باكياً بعدما تعرض للمضايقات في المدرسة بشكل واسع مثيراً موجة تعاطف وتضامن من قبل المشاهير.

ونشرت والدة الطفل كيتون جونز المقطع المصور على «فيسبوك»، وشرحت أنها فعلت ذلك استجابة لرغبته. وكان طلب منها أن تأتي إلى المدرسة لاصطحابه لأنه يعاني الاضطهاد في المقصف.

وروى الطفل في هذا المقطع، الذي شوهد 22 مليون مرة على الإنترنت وأعيد نشره 430 ألف مرة «إنهم يسخرون من أنفي، ويقولون إني دميم، ويقولون أن لا أصدقاء لي».

وأضاف باكياً «إنهم يسكبون الحليب على رأسي ويضعون اللحم على ملابسي ويرمونني بالخبز، لا أحب ما يفعلونه بي ولا بالآخرين».

وسرعان ما أثار المقطع، الذي اختتمه الطفل بعبارة «ستتحسّن الأمور يوماً ما»، موجة كبيرة من التعاطف شملت عدداً من المشاهير.