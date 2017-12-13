تنجب على متن طائرة في الجو

د ب أ

وضعت امرأة باكستانية، اليوم الثلاثاء، حَملها، بينما كانت على متن طائرة تنقل معتمرين من المملكة العربية السعودية إلى باكستان، وذلك بحسب ما ذكره مسؤولون في شركة الطيران.

وأوضح مشهود تاجوار المتحدث باسم الخطوط الجوية الدولية الباكستانية أن الأم والرضيعة في صحة جيدة، رغم أن الولادة كانت مبكرة.

وقال المتحدث إنه كان من المقرر أن تهبط الطائرة في مدينة مولتان شرقي البلاد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إلا أنها تم تحويلها إلى مدينة كراتشي جنوبي البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد محمد نديم، وهو مسؤول في المطار، أن الطائرة وصلت فيما بعد إلى مولتان بعد ظهر اليوم.

وقال تاجوار إن طاقم الطائرة والمضيفات، ساعدوا السيدة في الولادة بعد أن شكت من إحساسها بالألم.

ونقل تاجوار عن واحدة من المضيفات القول إن «جميع الركاب على متن الطائرة وفريق العاملين بالخطوط الجوية الباكستانية، رحبوا بالمولودة».

وأضاف المسؤول: «تم لف الرضيعة في بطانية خاصة بالطائرة وقام العاملون بتوزيع الحلوى على جميع الركاب. كما حصلت الأم على شوكولاتة وباقة من الزهور من شركة الطيران».

وأوضح تاجوار أنه غير المسموح للنساء بالسفر إذا تجاوزن الأسبوع السابع والعشرين من الحمل، ولكنه أضاف أنه ليس هناك آلية لتنفيذ ذلك بدون تعاون الركاب.