عريضة تونسية لتسريع قانون يجرّم التطبيع

تونس (د ب أ)
وقع برلمانيون تونسيون أمس، مطلباً عاجلاً للنظر في مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، وذلك بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأفاد النائب في البرلمان وأمين عام حزب «حركة الشعب» المعارض زهير المغزاوي لوكالة الأنباء الألمانية أمس بأن مئة نائب من أغلب الكتل البرلمانية وقعوا على عريضة للمطالبة بتسريع النظر في مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل. كان مشروع القانون قد طرح لأول مرة لدى مكتب البرلمان عام 2015 وأثار نقاشات واسعة، لكنه لم يطرح للمداولات في مجلس البرلمان.
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