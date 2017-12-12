استمرار الخلافات حول تمكين الحكومة الفلسطينية

رام الله (د ب أ)

اشتكت حكومة الوفاق الفلسطينية، امس، من عدم تمكينها من جباية الضرائب بموجب تفاهمات المصالحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان، إن «العقبة الأخيرة التي تم إضافتها خلال الساعات الأخيرة، وهي وقف عملية الجباية التي كانت ستبدأ يوم أمس الأول، الأمر الذي سينعكس سلبا على العملية المالية ، وعلى مسؤولية الحكومة في دفع كافة المستحقات المالية، وفي مقدمتها مستحقات الموظفين، طبقا لما جاء في اتفاق القاهرة». وعليه، أكد المحمود أن الحكومة «لم تتسلم كامل صلاحياتها ومسؤولياتها، ولم تتم عملية التمكين حسب الاتفاق وأن بعض العقبات ما زالت ماثلة حتى اليوم، وتعرقل عملية تمكين الحكومة ومن ضمنها عودة الموظفين القدامى». وطالب المتحدث باسم الحكومة حركة حماس بـ«التراجع عن خطوة وقف عملية الجباية، والعمل على إعادة العمل بها حرصا على سير عملية المصالحة الوطنية ،التي نتمسك بها ونعمل من أجل تحقيقها».