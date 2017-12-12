عباس: القدس عصية على أي محاولة لاغتيال هويتها

القاهرة (الاتحاد)
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، عصية على أي محاولة لاغتيال هويتها أو تزوير تاريخها.
جاء ذلك، في كلمة وجهها عباس للبرلمان العربي في دورته الاستثنائية ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في افتتاح الجلسة الطارئة للبرلمان العربي في القاهرة امس، لبحث تداعيات قرار الإدارة الأميركية بشأن الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للدولة القائمة بالاحتلال إسرائيل، ونقل السفارة الأميركية لدى دولة الاحتلال من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.
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وأضاف: إن الإعلان عن رفض القرار أو اعتباره باطلا ولاغيا لا يكفي، فيجب مواجهة سياسة التهويد والحرب المعلنة على الوجود الفلسطيني أي أن ضرورة إفشال القرار يتطلب خطوات جريئة تنطلق من تحديد مصلحة القدس فوق كل مصلحة، وتتطلب آلية مقاومة مدينة مرتبطة بالأرض وصمود سكانها لتصل إلى كل أصقاع العالم.