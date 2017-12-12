أردوغان: واشنطن «شريكة في سفك الدماء»

أنقرة (وكالات)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، إن الولايات المتحدة «شريكة في سفك الدماء»، بعدما أدى اعتراف نظيره الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل إلى أعمال عنف وإدانات.

وقال الرئيس التركي، إن «مقاومة» المسلمين لن تتوقف حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وقال في خطاب بأنقرة «لن يتمكنوا على الإطلاق من إزالة الدماء» التي سفكت عقب القرار. وأضاف «عبر اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، أصبحت (الولايات المتحدة) شريكة في سفك الدماء.

لا نعترف بهذا القرار ولن نعترف به».

وأكد أردوغان أن «التخريب والقسوة» في القدس لن يدوما قائلاً، إن «من يعتقدون أنهم يمتلكون القدس اليوم، لن يجدوا أشجاراً يختبئون خلفها» في المستقبل. وحذر أردوغان من أن قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول غدا الأربعاء ستشكل «نقطة تحول» في المسألة.

وقال أردوغان، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيشعل العنف في المنطقة. وقال أردوغان في خطاب في أنقرة، «هؤلاء الذين جعلوا من القدس زنزانة للمسلمين وأتباع الديانات الأخرى لن يقدروا أبداً على غسل أيديهم من الدماء».