أوروبا لنتنياهو: لن نعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

بروكسل (وكالات)
أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فريديريكا موجيريني، أمس، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،أن الاتحاد الأوروبي يحترم الإجماع الدولي حول وضع القدس، في إشارة إلى الرفض الدولي لما أعلنه الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي من أن القدس عاصمة لإسرائيل.وقالت المسؤولة الأوروبية للصحفيين، إن الاتحاد سيواصل الالتزام «بتوافق الآراء الدولي» بشأن القدس.وأضافت «إننا على موقفنا الراسخ والثابت، وسنستمر في احترام الرأي الجماعي الدولي نحو القدس حتى يتم حل هذه القضية بشكل نهائي».وأكدت أن الاتحاد الأوروبي لن يحذوا حذو أميركا في نقل سفاراته إلى القدس.
وأضافت أن حل الدولتين هو الحل الواقعي الوحيد لتسوية الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين والقدس عاصمة لكليهما.
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وقبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال نتنياهو إن قرار ترامب الذي أدانه الفلسطينيون وحكومات أوروبية، سيسهم في عملية السلام في الشرق الأوسط. ودعا الفلسطينيين إلى الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية والقبول بالقدس عاصمة لها.
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وحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، واشنطن على التقدم بخطط السلام التي وضعها جيسون جرينبلات، مبعوث ترامب للشرق الأوسط، وجاريد كوشنر زوج ابنه ترامب ومستشاره.
وقال لودريان، «ننتظر بالفعل منذ أشهر عدة المبادرة الأميركية، وإنْ لم تكن هناك خطة وشيكة سيتعين على الاتحاد الأوروبي الأخذ بزمام المبادرة».