الحريري: «مؤتمر باريس» لدعم لبنان سياسياً وأمنياً واقتصادياً



تاريخ النشر: الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 بيروت (د ب ا) قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس، إن المؤتمر الذي عقد في باريس الجمعة الماضي، كان بهدف دعم استقرار لبنان السياسي والأمني والاقتصادي، وهو بمثابة «خريطة طريق» لكي يكون هناك دعم سياسي وأمني واقتصادي. وجاءت تصريحات الحريري، خلال جلسة انتخاب هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وقال إن مؤتمر باريس «كان بهدف دعم استقرار لبنان السياسي والأمني والاقتصادي». وأضاف «ما حصل في باريس هو الدعم السياسي، والدعم الأمني سيكون من خلال السعي لعقد مؤتمر (روما 2) - لدعم الجيش اللبناني وكل القوى العسكرية، كما سيعقد أيضاً مؤتمر اقتصادي لدعم الاقتصاد اللبناني. ولذلك أمامنا عمل كبير، ومؤتمر باريس كان بمثابة خريطة طريق لاستقطاب دعم سياسي وأمني واقتصادي».