مؤتمر لدول البحر الأحمر يبحث إطاراً للتعاون الأمني والاقتصادي

القاهرة (واس)
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أهمية العمل الجماعي من قبل الدول المشاطئة بمنطقة البحر الأحمر لحماية الممر الملاحي المهم من التهديدات الإرهابية والقرصنة والهجرة غير الشرعية، والتحديات المستجدة التي تتطلب تكاتفاً من قبل جميع الدول المطلة عليه.
وقال شكري في كلمته لدى افتتاحه مؤتمر الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر بالقاهرة أمس، والذي تشارك به دول عدة بينها السعودية، إن الفترة الماضية شهدت تركيزاً من مختلف الأطراف على جهود مكافحة القرصنة بالقرن الأفريقي، ولضمان عدم امتدادها إلى البحر الأحمر، مشيراً إلى أن هذه المنطقة تشهد اضطراباً كبيراً في ظل وجود «أطماع خارجية» تحيق بالإقليم.
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