برلين: النصر الدائم ضد «داعش» لم يتحقق حتى الآن

برلين (د ب أ)

ذكرت الحكومة الألمانية أمس، أنه لم يتم تحقيق نصر دائم ضد تنظيم «داعش» حتى الآن، على الرغم من أوجه النجاح التي تم تحقيقها في مكافحة التنظيم في العراق، بعدما أعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الانتصار على «داعش».

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية راينر برويل في برلين أمس، إنه تم «هزيمة التنظيم الإرهابي في المنطقة، إلا أنه لا يزال يمثل خطرا كبيرا غير متماثل في البلاد». وأوضح «على الرغم من أن داعش لم يعد يسيطر على أي مناطق في العراق، إلا أنه لا يزال من الممكن أن ينشر إرهابه عن طريق شن هجمات».

وأكد برويل قائلا «لم يتم تحقيق النصر الدائم ضد داعش حتى الآن، لذا تعتزم الحكومة الألمانية التمسك بمشاركة الجيش الألماني في مكافحة داعش».

ويتمركز نحو 140 جنديا ألمانيا حاليا شمالي العراق من أجل تدريب قوات كردية، فضلا عن ذلك تشارك طائرات الاستطلاع الألمانية «تورنادو» التابعة للجيش الألماني في عمليات جوية ضد «داعش» أيضا.