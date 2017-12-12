«ساوث تشاينا مورنينج بوست»: قطر تسعى لاستخدام «مونديال 2022» لتبييض صورتها السوداء في العالم

دينا محمود (لندن)

في الوقت الذي تتزايد فيه أدلة تورط النظام القطري في عملية شراء أصوات واسعة تمكن من خلالها من الحصول على حق تنظيم كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، فضحت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» الصينية المرموقة الأساليب التي تسعى من خلالها الدوحة إلى استغلال الرياضة والأندية الكروية البارزة على الساحة الدولية لتحقيق مآرب سياسية واقتصادية، بعيدة كل البعد عن الروح الرياضية الحقة.

وأكدت الصحيفة التي تصدر في هونج كونج في تقريرٍ مطول حمل عنوان «القوة الناعمة المُستمدة من عقود الرعاية: كيف استغلت قطر الرياضة لترويج صورة إيجابية عن نفسها أمام العالم الخارجي»، أن النظام الحاكم في قطر يستغل عقود الرعاية للمنافسات والأندية الرياضية الكبرى لتغيير المفاهيم السائدة بشأنه»، وذلك في إشارة إلى ما يلطخ صورة قطر في العالم من أدرانٍ بسبب دعمها للإرهاب وتمويلها لمنظماته، ورعايتها لدعاة التطرف والكراهية.

وأشارت ضمنياً إلى أن هذه الممارسات المشبوهة ليست وليدة اللحظة، وإنما تتواصل على مدى السنوات العشر الماضية، ولا تزال قائمة بطبيعة الحال. وقالت إن تسارع الخطى القطرية على ذلك الدرب لم يكن عرضياً.

وللتدليل على صحة هذا التحليل، استشهد التقرير بما ورد في ما يُعرف بـ«وثيقة رؤية قطر الوطنية 2030» والخطة الاستراتيجية المرفقة بها، والتي أقر واضعوها صراحةً بأن الرياضة بالنسبة لهم تشكل «وسيلةً يمكن لقطر من خلالها إنجاز أهداف متعددة»، دون أن يجرؤ هؤلاء على تحديد طبيعة تلك الأهداف مما يثير الشكوك بشأنها بطبيعة الحال.