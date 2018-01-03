«مشحوف العم ثيسجر».. سردية أهوار العراق

أبوظبي (الاتحاد)
عن دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، صدرت رواية «مشحوف العم ثيسجر» للروائي العراقي عمار الثويني.
وهذه هي الرواية الثالثة للمؤلف، المترجم والكاتب الذي يعمل في قطاع الإعلام والاستشارات التسويقية بمنطقة الخليج العربي، حيث صدرت له روايتا «في ذلك الكهف المنزوي»، و«القديسة بغداد» العام الماضي عن دار نينوى أيضاً.
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وتجدر الإشارة إلى أن رواية «مشحوف العم ثيسجر» ستكون متوافرة في جناح دار نينوى المشارك في معرض أبوظبي للكتاب الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة ما بين 26 أبريل و2 مايو 2017. وسيحتضن الجناح حفل إشهار الرواية.