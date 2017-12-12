شكوى أمام «الجنائية» تتهم قطر بالتورط في اغتيال صالح

القاهرة (مواقع إخبارية)

سلمت الرابطة العربية لحقوق الإنسان في نيويورك أمس شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اتهمت فيها ميليشيات الحوثي وإيران وقطر بالاشتراك في جريمة اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ورفاقه، والتمثيل بجثثهم والاحتفال بجريمتهم علانية في وضح النهار وممارسة أبشع جرائم الإرهاب الديني وجرائم الحرب والاعتقالات والتصفيات الدموية للآلاف من كوادر حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن.

وقالت الرابطة في بيان، إن الشكوى التي رفعتها لـ«الجنائية» تتعلق باشتراك الحوثيين بدعم من إيران وتمويل قطر في جريمة اغتيال صالح والمئات من قيادات المؤتمر العام في صنعاء يوم 4 ديسمبر الحالي والتمثيل بجثثهم. وكانت الرابطة، قالت الأسبوع الماضي إن جرائم الميليشيات تمت بمباركة من إيران وقطر في الأماكن الخاضعة لسلطتها الانقلابية.

وأوضحت أن إيران وقطر دعمتا الميليشيات في الانقلاب ضد الحكومة اليمنية وإدارة سجون غير قانونية سرية تمارس التعذيب والإخفاء القسري للصحفيين والمعارضين، وتعمل بشكل ممنهج على التخلص من المعارضين في حزب المؤتمر عبر ممارسات تحاكي أفعال العصابات الإرهابية لا الدول.

وبينت الرابطة أن قطر لم تكن تخفي أجندتها الإرهابية في اليمن، وتورطت سابقا في محاولة تصفية صالح في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة في 3 يونيو 2011، وظلت تحيك المؤامرات لتصفية الرئيس السابق، حتى وجدت في إيران شريكا يمكنها من تنفيذ الاغتيال من خلال ميليشيات الحوثيين.