الدعم الإيراني للحوثي يساهم باستمرار الحرب في اليمن

أبوظبي، القاهرة (وام ووكالات)

جددت الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا دعمها جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في تحريك العملية السياسية، وأكدت أن الدعم الإيراني لميليشيات الحوثي تساهم في استمرار الحرب وتقوض الجهود السياسية.

وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاجتماع الرباعي حول اليمن الذي عقد أمس الأول في أبوظبي. وشارك في الاجتماع معالي عادل بن أحمد الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية ومعالي بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني، وتيموثي ليندر كينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، بحضور معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وتناول الاجتماع تقييم الأوضاع في اليمن في ضوء الإجراءات الإقصائية والعنيفة التي تمارسها ميليشيات الحوثي لفرض سيطرتها على العاصمة اليمنية وكذلك تمت مناقشة سبل تعزيز الدعم الإنساني في جميع أرجاء اليمن.

وأكد الحاضرون دعم جهود مبعوث الأمين العام إلى اليمن وناقشوا الدعم الإيراني للميليشيات، مؤكدين أن هذا الدعم يسهم في استمرار الحرب ويقوض الجهود السياسية. واتفقت الدول الأربع على عقد اجتماعاتها بشكل دوري على أن يكون الاجتماع المقبل في الربع الأول من 2018.