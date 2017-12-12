إبراهيم الملا (دبي)
في سياق بدا منتمياً لفكرة التعاطي مع الزمن من جانبه الأكثر هشاشة، والأكثر قابلية للاختراق، قدم المخرجان الناصر الخمير من تونس، وغليرمو ديل تورو من المكسيك، فيلمين يعبّران بقوة عن حضور الحب والذاكرة كعنصرين أساسيين لتشكيل واقع بديل، يتسامى فوق الجراحات والخيبات التي يفرضها ظرف ما، في أمكنة وأزمنة محددة، حيث يبقى الرهان على تجاوز هذه الخيبات منوطاً بقليل من الحظ، وبالكثير من التحدّي والجرأة. عُرض الفيلمان مساء أمس الأول في النسخة 14 من مهرجان دبي السينمائي، وحمل فيلم ناصر الخمير عنوان: «همس الرمال» في عرضه العالمي الأول، ضمن مسابقة المهر العربي للأفلام الطويلة، بينما حمل فيلم ديل تورو عنوان: «شكل الماء» المعروض في برنامج (سينما العالم)، وسبق للفيلم الفوز بالجائزة الكبرى «الأسد الذهبي» في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الأخيرة 74، وهو الفيلم المرشّح للفوز بجوائز مهمة في الدورة القادمة لجوائز الأكاديمية (الأوسكار).
من تونس: لذة الحيرة
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يقود المرشد السياحي سيارته ذات الدفع الرباعي بصحبة امرأة كندية من أصول عربية الفنانة نورة صلاح الدين تأتي لتنفيذ مهمة غامضة في مكان يشتهر بصخرة بيضاء تقع وسط شلالين من المياه قرب الجبال النابتة في عمق الصحراء التونسية، لا تكشف المرأة عن سرّ هذه المهمة، إلا في الربع الأخير من زمن الفيلم، رغم إلحاح السائق عليها طوال الرحلة التي تجمعها في مناخ روحي يطارد صوراً متلاشية، ويموج بأسئلة لا إجابات عليها.
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