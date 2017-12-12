إبراهيم الملا (دبي)

في سياق بدا منتمياً لفكرة التعاطي مع الزمن من جانبه الأكثر هشاشة، والأكثر قابلية للاختراق، قدم المخرجان الناصر الخمير من تونس، وغليرمو ديل تورو من المكسيك، فيلمين يعبّران بقوة عن حضور الحب والذاكرة كعنصرين أساسيين لتشكيل واقع بديل، يتسامى فوق الجراحات والخيبات التي يفرضها ظرف ما، في أمكنة وأزمنة محددة، حيث يبقى الرهان على تجاوز هذه الخيبات منوطاً بقليل من الحظ، وبالكثير من التحدّي والجرأة. عُرض الفيلمان مساء أمس الأول في النسخة 14 من مهرجان دبي السينمائي، وحمل فيلم ناصر الخمير عنوان: «همس الرمال» في عرضه العالمي الأول، ضمن مسابقة المهر العربي للأفلام الطويلة، بينما حمل فيلم ديل تورو عنوان: «شكل الماء» المعروض في برنامج (سينما العالم)، وسبق للفيلم الفوز بالجائزة الكبرى «الأسد الذهبي» في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الأخيرة 74، وهو الفيلم المرشّح للفوز بجوائز مهمة في الدورة القادمة لجوائز الأكاديمية (الأوسكار).

من تونس: لذة الحيرة

اشتهر المخرج ناصر الخمير بثلاثية الصحراء التي قدمها في أفلام «الهائمون»، و«طوق الحمامة المفقود»، و«بابا عزيز»، وفي فيلمه الجديد «همس الرمال» لا يتخلى الخمير عن الصحراء الدالّة على أحوال عرفانية وتأملية، مرتحلاً بنا في دروب المتصوّفة والدراويش، الذين يستحضرهم بوَلَهٍ منطوق ذلك المرشد السياحي المتخصص في ارتياد الطرق الصحراوية الوعرة يقوم بدوره الممثل هشام رستم وهو المولع أيضاً بسرد الحكايات المتخيلة وتبيان إسقاطاتها على واقع عربي مخيف ومقلق، مستعيداً كذلك محطات أثيرة، ولحظات فارقة من زمن طفولته البعيدة، وسط الأطلال التي يتوقف عندها ويجول بين شواهدها المحطمة. يبدو المرشد وكأنه يسكن في الحكاية ويستظلّ بالحكمة، ولا يرغب في الانقطاع عنهما. ولكن مشاغل حياته الأسرية وتمرّد أبنائه ومشاكلهم تعيده إلى الحاضر قليلاً، كي يستفيق من نشوة القصص، ويتحسس واقعاً ملموساً لا يمكن الفكاك منه، أو غضّ الطرف عن متطلّباته.

يقود المرشد السياحي سيارته ذات الدفع الرباعي بصحبة امرأة كندية من أصول عربية الفنانة نورة صلاح الدين تأتي لتنفيذ مهمة غامضة في مكان يشتهر بصخرة بيضاء تقع وسط شلالين من المياه قرب الجبال النابتة في عمق الصحراء التونسية، لا تكشف المرأة عن سرّ هذه المهمة، إلا في الربع الأخير من زمن الفيلم، رغم إلحاح السائق عليها طوال الرحلة التي تجمعها في مناخ روحي يطارد صوراً متلاشية، ويموج بأسئلة لا إجابات عليها.