مركز جمعة الماجد يستضيف إطلاق كتاب «عقود في حوار»

دبي (الاتحاد)
تحت رعاية وحضور جمعة الماجد، رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، استضاف المركز أمس الأول، إطلاق كتاب «عقود في حوار» تأليف الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المشيقح، عضو مجلس الشورى السعودي السابق. وحضر الحفل كل من عبد الملك جاني، رئيس اللجنة الأولمبية في دبي، والشيخ مشيقح المشيقح، مدير العلاقات العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم، والدكتور محمد كامل مدير المركز، وعدد من المثقفين والمهتمين، وعدد من موظفي المركز.
قدمت الحفل شيخة المطيري، رئيس قسم الثقافة الوطنية بالمركز، حيث بدأت بنبذة للتعريف بمؤلف الكتاب، الذي شغل منصب عضو في مجلس الشورى السعودي لثلاث دورات متتابعة، ومنصب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم لثلاث دورات أيضاً، وتولى الكثير من المناصب والمسؤوليات.
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وأما المشيقح فقد عبر من خلال كلمته عن شكره وامتنانه لـجمعة الماجد على استضافته لحفل إطلاق كتابه، وقال: «إن تدشين الكتاب في دبي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وفي مركز جمعة الماجد مناسبة تاريخية بالنسبة لي لن أنساها».
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