مركز جمعة الماجد يستضيف إطلاق كتاب «عقود في حوار»

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية وحضور جمعة الماجد، رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، استضاف المركز أمس الأول، إطلاق كتاب «عقود في حوار» تأليف الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المشيقح، عضو مجلس الشورى السعودي السابق. وحضر الحفل كل من عبد الملك جاني، رئيس اللجنة الأولمبية في دبي، والشيخ مشيقح المشيقح، مدير العلاقات العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم، والدكتور محمد كامل مدير المركز، وعدد من المثقفين والمهتمين، وعدد من موظفي المركز.

قدمت الحفل شيخة المطيري، رئيس قسم الثقافة الوطنية بالمركز، حيث بدأت بنبذة للتعريف بمؤلف الكتاب، الذي شغل منصب عضو في مجلس الشورى السعودي لثلاث دورات متتابعة، ومنصب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم لثلاث دورات أيضاً، وتولى الكثير من المناصب والمسؤوليات.

ثم بدأ جمعة الماجد كلمته بالترحيب بالحضور، وشكرهم على اختيار مركز جمعة الماجد لإطلاق الكتاب، وأشاد بالعلاقات الإماراتية السعودية المتجذرة العميقة. وتحدث عن رسالة المركز في خدمة الثقافة والحفاظ على التراث العالمي من خلال مراكز الترميم التي أنشأها في العديد من بلدان العالم. ودعا الحضور إلى زيارة معمل الترميم، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية والمدارس الأهلية الخيرية.

وأما المشيقح فقد عبر من خلال كلمته عن شكره وامتنانه لـجمعة الماجد على استضافته لحفل إطلاق كتابه، وقال: «إن تدشين الكتاب في دبي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وفي مركز جمعة الماجد مناسبة تاريخية بالنسبة لي لن أنساها».

وكتاب «عقود في حوار» يضم 38 لقاءً صحفيًّاً تمتد نحو ثلث قرن من الزمان، وتوثق لثلاث مراحل من حياة المؤلف، الأولى عمله في المعهد الفني الزراعي ببريدة، والثانية عمله في غرفة القصيم، والثالثة في مجلس الشورى. وفي ختام الحفل أهدى المشيقح كتابه للسيد جمعة الماجد، وأهدى المركز ألف نسخة من الكتاب ليقوم بتوزيعها على العديد من الجهات الثقافية والعلمية.