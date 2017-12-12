كوريا الشمالية.. هل باتت دولة نووية؟

آنا فيفيلد*

في كل مرة تقوم فيها كوريا الشمالية بشيء استفزازي – وهذا يحدث في أحيان كثيرة - تصر واشنطن على أن بيونج يانج يجب أن تتخلى عن برنامجها للأسلحة النووية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، بعد أيام من قيام كوريا الشمالية بإطلاق أحدث صواريخها الباليستية العابرة للقارات، قال مستشار الأمن القومي «إتش أر ماكماستر» إن الرئيس دونالد ترامب «ملتزم بنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية».

ولا يقتصر هذا الخط على إدارة ترامب فقط. فقد أصرت إدارتا أوباما وبوش من قبل مراراً وتكراراً على ضرورة إزالة الأسلحة النووية من كوريا الشمالية. وقد كان هذا هدفاً واقعياً قبل أن تتمكن بيونج يانج من بناء قنبلة هيدروجينية وصواريخ تستطيع الوصول إلى الولايات المتحدة. إنها مجرد مسألة وقت قبل أن يتمكن الكوريون الشماليون من وضع الاثنين معاً – إذا لم يكونوا قد تمكنوا من ذلك بالفعل.

وذكر محللون أن إدارة ترامب لن تعترف بذلك، لكن كوريا الشمالية باتت الآن قوة نووية. هل ينفق نظام كيم جونج أون، الذي يمر بضائقة مالية، كل هذا الوقت والمال على بناء هذه الأسلحة لكي يتخلى عنها؟ حتى وإن كان مستعد للمساومة عليها في نهاية الأمر، فلماذا لا يفعل ذلك الآن، في الوقت الذي يهدد فيه ترامب وكبار مساعديه بالقيام بعمل عسكري؟ تقول «ميرا راب- هوبر»، خبيرة في شؤون كوريا الشمالية بكلية الحقوق، جامعة ييل «لم نر أي إشارة في السنوات الماضية على أنهم مهتمون بنزع الأسلحة النووية. لذا، فمن الصعب تبرير الطريقة التي ما زلنا نركز بها على هذا الأمر».

ويتفق معها في الرأي «فيبين نارانج»، متخصص في منع الانتشار النووي. «من الخيال أن نعتقد أنهم سيتخلون بإرادتهم عن برامجهم النووية طالما أن «كيم» لا يزال في السلطة. لقد رأى مصير صدام والقذافي - فلماذا يتخلى عن أسلحته النووية؟»، كما تساءل نارانج، في إشارة إلى الزعماء السابقين للعراق وليبيا، وكلاهما أطيح بهما وقتللا.