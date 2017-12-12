كوريا الشمالية.. هل باتت دولة نووية؟

في كل مرة تقوم فيها كوريا الشمالية بشيء استفزازي – وهذا يحدث في أحيان كثيرة - تصر واشنطن على أن بيونج يانج يجب أن تتخلى عن برنامجها للأسلحة النووية.
وفي الأسبوع الماضي فقط، بعد أيام من قيام كوريا الشمالية بإطلاق أحدث صواريخها الباليستية العابرة للقارات، قال مستشار الأمن القومي «إتش أر ماكماستر» إن الرئيس دونالد ترامب «ملتزم بنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية».
ولا يقتصر هذا الخط على إدارة ترامب فقط. فقد أصرت إدارتا أوباما وبوش من قبل مراراً وتكراراً على ضرورة إزالة الأسلحة النووية من كوريا الشمالية. وقد كان هذا هدفاً واقعياً قبل أن تتمكن بيونج يانج من بناء قنبلة هيدروجينية وصواريخ تستطيع الوصول إلى الولايات المتحدة. إنها مجرد مسألة وقت قبل أن يتمكن الكوريون الشماليون من وضع الاثنين معاً – إذا لم يكونوا قد تمكنوا من ذلك بالفعل.
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ويتفق معها في الرأي «فيبين نارانج»، متخصص في منع الانتشار النووي. «من الخيال أن نعتقد أنهم سيتخلون بإرادتهم عن برامجهم النووية طالما أن «كيم» لا يزال في السلطة. لقد رأى مصير صدام والقذافي - فلماذا يتخلى عن أسلحته النووية؟»، كما تساءل نارانج، في إشارة إلى الزعماء السابقين للعراق وليبيا، وكلاهما أطيح بهما وقتللا.
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