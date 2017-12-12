4 حافلات للوفد المرافق للملكي و5 عربات لنقل الأمتعة

أبوظبي (الاتحاد)

احتاج الوفد المرافق لبعثة ريال مدريد الذي يضم إداريي النادي والرعاة والإعلاميين إلى 4 حافلات لنقلهم من المطار إلى مقر الإقامة، في حين أن أمتعة البعثة الكاملة احتاجت إلى خمس سيارات نقل، عدا عن الحقائب التي تم وضعها في الحافلات نفسها. وحملت كافة الحقائب الخاصة بنادي ريال مدريد رمزاًَ خاصاً يشير إلى تبعيتها للنادي، مما سهل عملية نقلها من الطائرة إلى عربات النقل، واستقل موظفو النادي المرافقين للبعثة حافلة خاصة والحال ينسحب على مندوبي الشركات الراعية وكذلك للإعلاميين الذين استقلوا حافلة خاصة كذلك وبشكل منظم، علماً بأن إجراءات الخروج من المطار لم تستغرق سوى نصف ساعة تقريباً ومن بوابات خاصة، وبدا سهلاً التعرف على موظفي نادي ريال مدريد الذين ارتدوا بدلات رمادية مزينة بشعار النادي على عكس الرعاة والإعلاميين الذين ارتدوا ملابس عادية.