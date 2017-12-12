لوان.. «الطفل الأعجوبة»

«الطريق إلى برشلونة يمر من أبوظبي»، العنوان الأبرز للموهوب البرازيلي لوان نجم جريميو، الطامح للقب كأس العالم للأندية، ويعتبر اللاعب أحد الأهداف الأساسية لبرشلونة للتعاقد معه في أقرب فرصة.

وبعد أن بلغ 24 عاماً، وصل لوان إلى مرحلة النضج، بعد أن أطلق عليه سابقاً لقب «الطفل الأعجوبة»، نظراً للتطور السريع في مستواه الفني، مع بداية مشواره على «المستطيل الأخضر»، حتى نجح في «صناعة العجب»، بقيادة جريميو إلى التتويج بلقب كأس ليبرتادوريس، والحضور هنا إلى أبوظبي، بحثاً عن حلم حصد لقب مونديال الأندية.

ويحسب لجريميو أنه الفريق الذي منح لوان الفرصة الأولى، لدخول عالم الاحتراف، بعدما تدرج في المراحل السنية لأندية أخرى، ومنذ 2014، خاض 204 مباريات، وسجل 53 هدفاً، وسط حالة من الاستقرار في السنوات الثلاث الماضية، وأحرز خلالها 17 و12 و16 هدفاً علي الترتيب، وتعكس الأرقام أنه أصبح قادراً على اقتحام أوروبا من الباب الواسع، وهز قمة نجومها في السنوات المقبلة، علماً أنه حصل على جائزة أفضل لاعب بكأس ليبرتادوريس خلال العام الحالي.

وكان لوان أحد أعضاء المنتخب الذي كسر عقدة البرازيل مع الأولمبياد، حينما توج رفقة نيمار وبقية لاعبي «السامبا» بالميدالية الذهبية في الدورة الأخيرة التي أقيمت في ريو دي جانيرو 2016.

على صعيد المنتخب الأول، حصل لوان على فرصة اللعب مرة واحدة ودياً، على أن تكون له فرصة أكبر في الفترة المقبلة.