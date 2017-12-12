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الفن والمونديال

حبيب غلوم: «الريال» يا جزراوي
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تاريخ النشر: الثلاثاء 12 ديسمبر 2017

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يعشق الفنان حبيب غلوم «الساحرة المستديرة»، وأحد مشجعي الجزيرة، منذ بداية كأس العالم «أبوظبي 2017»، وأبدى سعادته الغامرة بنجاح فريقه المفضل في البطولة، وانتزاع انتصارين رائعين على أوكلاند سيتي النيوزيلندي وأوراوا الياباني، والتأهل إلى نصف النهائي، والصدام مع ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا.

وقال غلوم: «كل الإماراتيين يشجعون «فخر أبوظبي»، ويتمنون صعوده إلى المباراة النهائية لكأس العالم، من خلال إقصاء «الملكي» في المباراة المرتقبة غداً، والتي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر، مع الاعتراف بأن المهمة ليست سهلة على الإطلاق، ولكن كرة القدم عودتنا أنها لا تعترف بالثوابت وقوة الفريقين المتنافسين قبل ضربة البداية».

وأشار إلى أن بطل الإمارات في «قمة المعنويات»، بعد أن أقنع الجميع بقدرات لاعبيه في المباراتين الماضيتين، وأشاع الفرحة في قلوب الجميع، وشرف الكرة الإماراتية، لافتاً إلى أنه ينتظر منه أن يخوض مباراة تاريخية أمام أحد أعرق الأندية في العالم، وهو ريال مدريد، ويتمنى أن يحقق نصراً غالياً في المباراة المرتقبة.

وشدد غلوم على ‏أن إقامة كأس العالم للأندية في الإمارات، حدت تاريخي، ويدل على أن الإمارات تستقطب أقوى البطولات العالمية، نظراً لما تتمتع به من بنية تحتية على أعلى مستوى.

     
 

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