الوداد وأوراوا.. «مداواة الجراح» على «مائدة الخامس»

دبي (الاتحاد)

يرفع الوداد البيضاوي المغربي، ومنافسه أوراوا ريد الياباني، شعار «مداواة الجراح» بالمنافسة على المركز الخامس، خلال مباراة الفريقين المرتقبة مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد بالعين، ضمن بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2017»، بعد خسارة بطل أفريقيا أمام باتشوكا المكسيكي 0-1 في الدور الأول، والثاني «بطل آسيا» أمام الجزيرة بالنتيجة ذاتها في الدور ربع النهائي.

ويبدو طموح تحقيق المركز الخامس على مستوى مونديال الأندية، إيجابياً إلى حد ما للوداد البيضاوي المغربي، عطفاً على كونها المشاركة المونديالية الأولى لبطل أفريقيا، فيما سيكون المركز ذاته مخيباً لأبطال «القارة الصفراء»، بعد إنجاز الحصول على المركز الثالث في المشاركة الأولى 2007، التي تلت تتويجه باللقب القاري الأول في سجله أيضاً، بالفوز على النجم الساحلي 4 - 2 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الأوقات الأصلية والشوطين الإضافيين.

ويتطلع الوداد الذي لعب شوطين إضافيين في المواجهة الأولى أمام باتشوكا المكسيكي، تجنب استمرار مباراة الليلة إلى الأشواط الإضافية، والحسم مبكراً، معتمداً على جهود نجومه بنشرقي، محمد أونجم، وخضروف، في ظل افتقاده خدمات قائده إبراهيم النقاش الذي تلقى البطاقة الحمراء في الشوط الثاني لمباراة باتشوكا، ليتأثر أداء الفريق بشكل كبير في ظل النقص العددي، ويفقد فرصة التأهل لنصف النهائي بهدف رأسي في الأشواط الإضافية، في المقابل تتعلق آمال جمهور أوراوا ريد مجدداً بالمهاجم البرازيلي رافائيل سيلفا بطل حسم نهائي اللقب القاري، الذي فشل في التسجيل أمام الجزيرة بفضل التألق اللافت للحارس علي خصيف. وبعيداً عن الأوراق الفنية لمدربي الفريقين الحسين عموتة المدير الفني للوداد، والياباني تاكافومي هوري مدرب أوراوا، ستكون مدرجات استاد هزاع بن زايد مسرحاً لمواجهة جماهيرية خاصة بين أنصار الفريقين، بعد أن قدم الجمهور المغربي والياباني لوحات رائعة في المساندة خلال المباراتين الماضيتين.

عموتة: الدفع بوجوه جديدة