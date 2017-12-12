الوداد وأوراوا.. «مداواة الجراح» على «مائدة الخامس»

دبي (الاتحاد)
يرفع الوداد البيضاوي المغربي، ومنافسه أوراوا ريد الياباني، شعار «مداواة الجراح» بالمنافسة على المركز الخامس، خلال مباراة الفريقين المرتقبة مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد بالعين، ضمن بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2017»، بعد خسارة بطل أفريقيا أمام باتشوكا المكسيكي 0-1 في الدور الأول، والثاني «بطل آسيا» أمام الجزيرة بالنتيجة ذاتها في الدور ربع النهائي.
ويبدو طموح تحقيق المركز الخامس على مستوى مونديال الأندية، إيجابياً إلى حد ما للوداد البيضاوي المغربي، عطفاً على كونها المشاركة المونديالية الأولى لبطل أفريقيا، فيما سيكون المركز ذاته مخيباً لأبطال «القارة الصفراء»، بعد إنجاز الحصول على المركز الثالث في المشاركة الأولى 2007، التي تلت تتويجه باللقب القاري الأول في سجله أيضاً، بالفوز على النجم الساحلي 4 - 2 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الأوقات الأصلية والشوطين الإضافيين.
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