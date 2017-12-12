جريميو وباتشوكا.. مطاردة النهائي الأول في «حوار الأميركيتين»

معتصم عبدالله (العين)

تجمع الرغبة في خوض النهائي الأول، لبطولة كأس العالم للأندية، جريميو البرازيلي بطل «كوبا ليبرتادوريس»، والذي يستعد لخوض مباراته الأولى في «مونديال الإمارات»، بغريمه باتشوكا المكسيكي بطل «الكونكاكاف»، في «مواجهة أميركية خالصة» هي الأولى في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد بالعين.

ويتطلع جريميو البرازيلي بقيادة ريناتو جاوتشو، مدرب ورمز النادي، بعدما فاز لاعباً مع جريميو أيضاً بكوبا ليبرتادوريس وكأس الإنتركونتينينتال، والراغب في إنهاء عام 2017 التاريخي، بتتويجه كأفضل نادٍ في العالم، إلى بداية مثالية أمام منافسه المكسيكي، في الطريق إلى مباراة النهائية المرتقبة مساء السبت المقبل، على استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، في مواجهة المتأهل من مباراة الجزيرة بطل الإمارات، وريال مدريد الإسباني «حامل اللقب»، وبطل أوروبا.

وقبل التطلع إلى مباراة النهائي السبت، يدرك جريميو البرازيلي، أنه يحمل طموحات قارة أميركا الجنوبية، معتمداً على جهود نجومه المخضرم مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، والحس التهديفي للمهاجم لوكاس باريوس، ويستند الفريق البرازيلي على رصيد التفوق المباشر لأندية قارته أمام المنافسين من الكونكاكاف، حيث لم يخسر أي ممثل من أبطال كوبا ليبرتادوريس في المواجهات الثلاث أمام فرق الكونكاكاف السابقة في تاريخ مونديال الأندية.

ويرفع جريميو الذي حرص على دراسة منافسه المكسيكي بشكل جيد، خلال مباراة الأخير أمام الوداد في الدور الأول للبطولة، شعار التأهل للنهائي في الطريق نحو التتويج باللقب الأول في تاريخ النادي، والخامس للأندية البرازيلية بعد مواطنيه كورينانثيز 2000، 2012، ساوباولو 2005، وإنترناسيونال 2006.