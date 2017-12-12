أمين الدوبلي، محمد حامد (أبوظبي)

وسط حشد إعلامي وجماهيري كبيرين، أجرى ريال مدريد حصته التدريبية الأولى في أبوظبي بملعب جامعة نيويورك في جزيرة السعديات في الساعة السابعة مساء أمس، استعداداً للقاء الجزيرة غداً، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وحرصت اللجنة المنظمة لـ «الفيفا»، ومعها اللجنة المنظمة المحلية أن تكون هناك مسافة كافية بين الإعلاميين والجماهير، وبين اللاعبين.

بدأت الحصة التدريبية بفقرة قصيرة للياقة البدنية، عبارة عن إحماء في منتصف الملعب، واستمرت الفقرة 10 دقائق، شارك فيها كل اللاعبين تحت قيادة زين الدين زيدان، بعدها التف حوله اللاعبون لمدة 4 دقائق تحدث فيها عن هدفه من الحصة التدريبية، والجمل التكتيكية التي سيتم تطبيقها، ثم بدأت مرحلة التدريب على الكرة، وسط تشجيع أكثر من 2500 مشجع، وجاءت تلك الفقرة عبارة عن تمرير من لمسة واحدة تحت ضغط المنافس، في دائرة تضيق وتتسع بحسب تعليمات زيدان، واستمرت الفقرة 10 دقائق أخرى، بعدها تم السماح بعدها للاعبين بإجراء لمستين تحت ضغط المنافس، وهنا بدأت الإثارة، بظهور المهارات الفردية لدى اللاعبين، وتعالت الصيحات مع كل لمسة لرونالدو، ومودريتش، ومارسيلو، وتوني كروس، واتسم التدريب بالحماس، لدرجة أن أكثر من لاعب تعرض للاحتكاك القوي، الأمر الذي تطلب نزول الجهاز الطبي مرات عدة، للاطمئنان على بعض اللاعبين.

وانتقل التدريب إلى فقرة أخرى، عبارة عن تمريرات عرضية من الطرفين، ودخول لاعبي الوسط والهجوم للتسجيل، وتألق فيها مارسيللو من الجبهة اليسرى، وراموس ومودريتش ورونالدو وبنزيمة، في هز الشباك، ومع كل هدف تتعالى الصيحات لدى عشاق الريال، كما تألق الحارس كيلور نافاس في الذود عن مرماه في كرات صعبة، ليحصل هو الآخر على نصيبه من التشجيع.

شارك جاريث بيل في التدريب الجماعي، بعد غياب طويل بسبب الإصابة، ولم يكن تفاعله بصورة تامة، حيث انسحب قبل نهاية المران، حرصاً على عدم المغامرة بإجهاده، أو تجدد الإصابة، ومن المرجح أن يحصل على بعض الوقت في مباراة الجزيرة، وهو أمر مخطط له، في إطار البرنامج الزمني لعودته إلى الملاعب.