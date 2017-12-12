روبرتو كارلوس: نحن الريال.. فلماذا نخشى سان جيرمان!

أبوظبي (الاتحاد)

أكد نجم الريال السابق، روبرتو كارلوس الذي جذب أنظار الإعلام والجماهير بحضوره تدريبات الريال بملعب جامعة نيويورك في أبوظبي، أن النادي الملكي ليس لديه سوى هدف واحد من المشاركة في مونديال الأندية، وهو الفوز باللقب ليكمل عاماً من المجد بالحصول على 5 بطولات، وعلى الرغم من نبرة الثقة في التي تحدث بها كارلوس، إلا أنه أظهر قدراً كبيراً من الاحترام لفريق الجزيرة الذي يواجه الريال غداً في الدوري قبل النهائي، وكذلك الطرف الآخر في المباراة النهائية للمونديال من بين فريقي باتشوكا المكسيكي، وجريميو البرازيلي.

وأضاف كارلوس: كما يعلم الجميع لا هدف للريال من المشاركة في أي بطولة سوى الفوز بلقبها، نحن هنا من أجل الحصول على مونديال الأندية، الريال بالطبع مؤهل للحفاظ على اللقب، وتحقيق إنجاز تاريخي كبير لم يسبقه إليه أي فريق آخر، وهو التتويج على قمة الكرة العالمية في عامين متتاليين، بالطبع كل الاحترام للجزيرة بطل الإمارات الذي يواجه الريال في مباراة الغد، وقد استعد الجهاز الفني للمباراة جيداً، دون أي تفكير في النهائي، حيث يعتمد زيدان على سياسية واضحة، وهي الاهتمام بكل مباراة يخوضها.

وعن إمكانية بلوغ جريميو البرازيلي نهائي المونديال ومواجهة الريال في حال تخطى الأخير فريق الجزيرة، قال: كما قلت هناك احترام لجميع الأندية، ولا يمكن القفز فوق هذه الحقيقة، صحيح أن الترشيحات تقول إن الريال قد يواجه جريميو في النهائي، ولكن لا أحد يعلم ماذا سيحدث، وفي حال كان الفريق البرازيلي طرفاً في النهائي أمام ريال مدريد، فسوف تكون مباراة صعبة، أنا أعلم جيداً قوة الفريق البرازيلي، ووجود الدوافع لديه للفوز بالبطولة، إنها فرصة رائعة للجميع للاستمتاع بمباريات المونديال في أبوظبي. وعن وجوده في أبوظبي، حيث يصر فلورنتينو بيريز رئيس الريال على الاستعانة بالأساطير للعمل معه والاستمرار في الارتباط بالنادي قال كارلوس: بالطبع أشعر بالفخر لأنني جزء من هذا النادي، سواء في الماضي أو الحاضر، سعادتي كبيرة لوجودي في أبوظبي، قمت بزيارة أكاديمية ريال مدريد، وأدهشني حقاً مستوى الأكاديمية وأداء الأطفال، هناك خطط جيدة للتطوير، لدينا الكثير من الوقت لتحقيق ذلك، الأمر يحتاج إلى جهد كبير. وأشار كارلوس إلى أنه يثق في قدرة زيدان على قيادة الريال لمزيد من الأمجاد والبطولات، مضيفاً: أثق أن زيدان هو أفضل مدرب لريال مدريد، لقد أثبت ذلك خلال فترات توليه المسؤولية، وأنا كمشجع للريال أقول إن هدفنا دائماً هو الفوز بالألقاب، وهو ما يحققه زيدان في الوقت الراهن.

ولم يكن ممكناً ألا يتحدث نجم الريال السابق المتوج معه بالليجا 4 مرات، ودوري الأبطال 3 مرات عن قرعة البطولة القارية، حيث قال: لا يهم اسم أو هوية الفريق الذي سوق يواجه الريال في دور الـ 16، نحن الريال ولا يجب أن نخشى سان جيرمان أو غيره من الأندية، أما عن الليجا، فالسباق لازال مفتوحاً، نحن الريال الذي لا يعرف الاستسلام.