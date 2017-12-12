روبرتو كارلوس: نحن الريال.. فلماذا نخشى سان جيرمان!

أبوظبي (الاتحاد)
أكد نجم الريال السابق، روبرتو كارلوس الذي جذب أنظار الإعلام والجماهير بحضوره تدريبات الريال بملعب جامعة نيويورك في أبوظبي، أن النادي الملكي ليس لديه سوى هدف واحد من المشاركة في مونديال الأندية، وهو الفوز باللقب ليكمل عاماً من المجد بالحصول على 5 بطولات، وعلى الرغم من نبرة الثقة في التي تحدث بها كارلوس، إلا أنه أظهر قدراً كبيراً من الاحترام لفريق الجزيرة الذي يواجه الريال غداً في الدوري قبل النهائي، وكذلك الطرف الآخر في المباراة النهائية للمونديال من بين فريقي باتشوكا المكسيكي، وجريميو البرازيلي.
وأضاف كارلوس: كما يعلم الجميع لا هدف للريال من المشاركة في أي بطولة سوى الفوز بلقبها، نحن هنا من أجل الحصول على مونديال الأندية، الريال بالطبع مؤهل للحفاظ على اللقب، وتحقيق إنجاز تاريخي كبير لم يسبقه إليه أي فريق آخر، وهو التتويج على قمة الكرة العالمية في عامين متتاليين، بالطبع كل الاحترام للجزيرة بطل الإمارات الذي يواجه الريال في مباراة الغد، وقد استعد الجهاز الفني للمباراة جيداً، دون أي تفكير في النهائي، حيث يعتمد زيدان على سياسية واضحة، وهي الاهتمام بكل مباراة يخوضها.
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ولم يكن ممكناً ألا يتحدث نجم الريال السابق المتوج معه بالليجا 4 مرات، ودوري الأبطال 3 مرات عن قرعة البطولة القارية، حيث قال: لا يهم اسم أو هوية الفريق الذي سوق يواجه الريال في دور الـ 16، نحن الريال ولا يجب أن نخشى سان جيرمان أو غيره من الأندية، أما عن الليجا، فالسباق لازال مفتوحاً، نحن الريال الذي لا يعرف الاستسلام.