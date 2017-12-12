«الكلاسيكو» يسيطر على «عقل الميرنجي»

أبوظبي (الاتحاد)

«ريال مدريد ليس في نزهة».. هذا هو العنوان الأبرز لرحلة الريال إلى أبوظبي، فقد كشف الجهاز الفني برنامجه للتدريبات عن جدية بالغة في التعاطي مع البطولة، ومدى تركيزه الكبير، حيث قرر الفرنسي زين الدين زيدان إقامة تدريبات صباحية إضافية، إلى جانب التدريبات المسائية، الهدف منها الحفاظ على مستوى الفريق للبطولة وما بعدها من تحديات مهمة.

وتنطلق تدريبات ريال مدريد اليوم في الساعة الـ11 صباحاً، على أن تقام أيضاً حصة تدريبية مسائية في الساعة السادسة مساء لمدة ساعة أيضاً، يعقبها المؤتمر الصحفي الرسمي الذي يتحدث فيه زيدان لوسائل الإعلام رفقة أحد لاعبيه.

وحدد ريال مدريد إقامة حصة تدريبية صباحية بعد غدٍ، وذلك عقب خوض مواجهة الجزيرة مباشرة، تعقبها فترة مسائية، على أن تتواصل هذه الحال يوم الجمعة من دون أي توقف أو انقطاع، عبر فترتين من التدريبات في حال التأهل للمباراة النهائية، واحتمالية مواجهة جريميو البرازيلي أقوى المرشحين للصعود للمباراة النهائية أيضاً.

ويبدو أن زيدان يفكر بمواجهة «الكلاسيكو» أمام غريمه برشلونة التي ستقام 23 ديسمبر الجاري، وذلك فور عودة الفريق من منافسات كأس العالم، ما يجعله يسعى للحفاظ على نسق الأداء العالي، وعدم التراجع في هذه الفترة من الموسم تحديداً، معتبراً بطولة كأس العالم للأندية المحطة الأهم قبل موقعة «البارسا».