الجزيرة يضع اللمسات الأخيرة على خطة الريال

مصطفى الديب (أبوظبي)

يختتم الجزيرة تدريباته مساء اليوم، على ملعب فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، استعداداً للقاء التاريخي المرتقب أمام ريال مدريد مساء غد، ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية، باستاد مدينة زايد الرياضية.

يقود التدريبات الهولندي المخضرم هينيك تين كات المدير الفني للجزيرة، والذي يواصل صولاته وجولاته وإنجازاته مع «فخر أبوظبي»، منذ أن تولى المهمة قبل حوالي عامين.

تدريب اليوم ليس عادياً، ولكنه وقفة مع صناعة التاريخ، وتحقيق الحلم، وتجسيد الواقع، ويشهد وضع الجهاز الفني للجزيرة خطة مواجهة ريال مدريد بطل أوروبا وملك أندية العالم، وأيضاً ملامح التشكيل الذي يسجل اسمه بحروف من ذهب في سجل الكرة العالمية والإماراتية، هو التدريب الذي سوف يكون فيه 11 لاعباً هم سعداء الحظ وأصحاب المقام الرفيع الذين يختارهم تين كات لخوض هذه المهمة المونديالية الكبيرة.

وفضل تين كات أن تكون تدريبات «فخر أبوظبي» خلال اليومين الماضيين خلف الأسوار المغلقة، وبعيداً عن أين الإعلام، حتى لا يتم تشتيت ذهن لاعبيه خاصة وأنه على علم بأن الفريق مقبل على محطة تاريخية بكل المقاييس، ويسعى الفريق فيها للتركيز حتى يظهر بصورة تشرف كرة الإمارات.