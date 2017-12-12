مبخوت لرونالدو.. في انتظارك غداً ومرحباً مليون

مصطفى الديب (أبوظبي)

كثيرة هي الفرص، لكن قليلاً من يستغلها، ليصنع منها تاريخاً، ويكتب عهداً جديداً، يلتقي الجزيرة بطل دوري الخليج العربي، ريال مدريد بطل أوروبا وملك العالم في البطولات، في نصف نهائي مونديال الأندية غداً، وهي أكبر فرصة لـ «فخر أبوظبي» للإعلان عن كرة الإمارات، وحتى ولو بمجرد الحضور. لقاء الريال في الغد، يعني الكثير لنجوم الجزيرة، يكفي أنهم يلعبون أمام فريق يقوده زيدان، ويمثله راموس «المدافع الصخرة» ورونالدو «عاشق الشباك» وإيسكو «الفنان»، وكاسيميرو «ملك النص». إذاً هي مباراة للتاريخ والحلم والواقع السعيد، صحيح أن النتيجة مهمة، ولكن أحياناً ليس في كل المناسبات يتم التركيز عليها، خاصة عندما تواجه فريقاً يعد الأشهر والأقوى في العالم، وبالتالي تصبح مواجهته مجالاً لإثبات الذات وتقديم النفس بأفضل صورة ممكنة، لتبقى المباراة خالدة في الذاكرة، بصرف النظر عن تفاصيل النتيجة.

في الجزيرة، فإن اللقاء يعني الكثير، المجد والفخر للجميع، إدارة ولاعبين وجهازاً فنياً وإدارياً، ويأتي علي مبخوت نجم الجزيرة والمنتخب الوطني على رأس اللاعبين الذين يحلمون بلقاء الغد، فهو الهداف التاريخي للنادي الذي يسعى لواجهة «الدون» الذي يعتبره قدوته الراهنة وملهمه الدائم، وفي الصفات بينها تشابه كثير، حيث إن كليهما مواليد منطقة الجزاء، وكلاهما يمتع الجماهير بهز الشباك.

لقاء رونالدو ومواجهته على أرض الواقع أمر يحلم به العديد من المهاجمين في العالم، لكن مبخوت جسده حقيقة، من خلال الصعود بالفريق إلى نصف النهائي، لمواجهة ريال مدريد غداً، ولم يكتف هداف الإمارات والجزيرة بالصعود إلى هذه المحطة التاريخية إلا أنه أراد التعبير عن حبه لرونالدو وعشقه لأهدافه وكرته الممتعة، من خلال رسالة خاصة كتبها بخط يده، وجهها إلى «الدون» بشكل مباشر.

اختار مبخوت صحيفة «الاتحاد»، لتكون الوسيط بينه وبين أفضل لاعب في العالم، من خلال رسالة مكتوبة بخط يده، وبكلمات عفوية رحب فيها بكريستيانو، وأكد له حبه له ولكرته وأهدافه، وأنه يستمتع كثيراً بمشاهدته ومتابعة أهدافه، ورحب مبخوت بنجم ريال مدريد في الرسالة التي جاءت من «7 A» إلى «7 CR»، لتؤكد أن أصحاب القدرات الخاصة على موعد دائماً مع المتعة.