راموس: الوجود في أبوظبي جائزة

برشلونة (د ب أ)

عندما يستهل ريال مدريد الإسباني مشواره في بطولة كأس العالم 2017 للأندية، يتطلع بطل أوروبا إلى معادلة الرقم المسجل باسم غريمه برشلونة، من خلال التتويج باللقب للمرة الثالثة، كما يحلم بإنجاز غير مسبوق، يتمثل في أن يصبح أول فريق يحافظ على لقب البطولة. ويستعد الريال في العاصمة لأولى مبارياته في البطولة التي يخوضها أمام الجزيرة غداً على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، ووصل الفريق، المتوج بمونديال الأندية في كل من عامي 2014 و2016، إلى أبوظبي بمعنويات عالية، بعد فوزه الكبير على أشبيلية 5 /‏‏‏ صفر في الدوري، وذلك على الرغم من البداية المخيبة لآمال الملكي هذا الموسم، والتي أسفرت عن تأهله لدور الستة عشر بدوري الأبطال من المركز الثاني في مجموعته خلف توتنهام الإنجليزي، وتراجعه إلى المركز الرابع بالدوري الإسباني. وتوجه زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، إلى أبوظبي بجميع لاعبي فريقه، بمن فيهم النجم الويلزي جاريث بيل على الرغم من إصابته، حيث يتوقع أن يشارك جزئياً في البطولة.

وقال سيرخيو راموس مدافع الريال وقائده: «كنا نتطلع حقاً إلى المجيء إلى أبوظبي.. مجرد الوجود هنا يعد بمثابة جائزة، لدينا الفرصة للحفاظ على هذا اللقب بالفوز به مجدداً»، وأضاف: «إنها فرصة لإهداء جماهيرنا لقباً آخر. نشعر حقاً بالحماس، بعد تقديم مباراة هائلة أمام أشبيلية، ونعيش حالياً انطلاقة جيدة».

ولا شك في أن الأمل متاح أمام الجزيرة، خاصة أن المفاجآت واردة في البطولات، وهو ما عاشه ريال مدريد في البطولة نفسها، عندما اكتفى بالمركز الرابع في مونديال الأندية عام 2000.