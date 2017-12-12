بوساكا يشيد بأداء قضاة المونديال

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أشاد بوساكا، رئيس لجنة الحكام في البطولة بالأداء التحكيمي، معتبراً أنه لا توجد حتى الآن أي قرارات عكسية، أو حالات مؤثرة، مشيراً إلى أن المباريات كانت سهلة، ومن أداروها قاموا بجهد بدني كبير، مؤكداً أن حالة الطقس كانت رائعة، والترتيبات الخاصة بالحكام في البطولة من قبل اللجنة المنظمة المحلية على أعلى مستوى من الكفاءة.

ويجري الحكام حصة تدريبية صباحية للياقة البدنية وفقاً للبرمجة الموضوعة من قبل الفيفا، وسوف يستفيد حكام مونديال الأندية من المباريات في تلك البطولة للاستعداد لنهائيات كأس العالم بروسيا الصيف المقبل. الجدير بالذكر، أنه يجري حالياً تطبيق تكنولوجيا الفيديو، ولم يتم اللجوء لها إلا في مرة واحدة خلال مباراة الوداد البيضاوي وباتشوكا، حينما عاد الحكم رافشان ايرماتوف إليها للتأكد من احتكاك وقع بين مهاجم الوداد، وأحد المدافعين في باتشوكا خلال الشوط الثاني، ثم لم يحتسب شيئاً بعد اطلاعه على الفيديو.