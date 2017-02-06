هل يتصدى ترامب لشركات الأدوية؟

بيرني ساندرز*

تحدث الرئيس دونالد ترامب، وجمهوريون كبار آخرون، عن جشع صناعة المستحضرات الصيدلانية في الولايات المتحدة. فقد قال ترامب (وكان محقاً) إن شركات الأدوية الكبرى «تفلت من عواقب جريمة قتل ترتكبها عمداً». لكن الكلام وحده لا يكلف شيئاً، ولا يكفي في الأساس. فالسؤال المهم هنا هو: هل سيكون لدى الجمهوريين الشجاعة الكافية للانضمام إليّ وإلى الكثير من زملائي، في التصدي لشركات الأدوية، والدفاع عن المستهلكين الأميركيين، وإنهاء العار المتمثل في اضطرار بلدنا إلى دفع أعلى فاتورة أدوية في العالم، وبفارق كبير عن غيرها من الدول؟

وإذا كان ترامب يؤمن حقاً بما قاله، حول تلك الصناعة، فإني أعتقد أنه سيتمكن من حشد حزبه، للمساعدة في إنقاذ حياة الأميركيين، وفي ما يلي الأسباب التي تجعلني أعتقد ذلك:

إن أكبر خمس شركات إنتاج أدوية، حققت أرباحاً تزيد على 50 مليار دولار في عام 2015، بينما نجد أن واحداً من بين كل خمسة أميركيين لم يعد قادراً على شراء الأدوية التي يصفها له الأطباء. والنتيجة المحتمة لذلك هي أن ملايين الأميركيين، قد أصبحوا أكثر مرضاً، وانتهى الحال ببعضهم في غرف الطوارئ التي تتقاضى مبالغ باهظة، وفقد آخرون حياتهم دون داعٍ.

ومن الأمور غير المقبولة أن يتمكن 10 أشخاص يتقاضون أعلى الأجور في الصناعة الدوائية، من أن يكسبوا مجتمعين مبلغاً يقدر بـ237 مليون دولار أميركي عام 2015، ما يعني أن هؤلاء المديرين التنفيذيين للشركات الدوائية، يزدادون ثراءً على نحو فاحش، بينما يموت أميركيون آخرون، لأنهم غير قادرين على دفع ثمن الأدوية الموصوفة لهم.

السبب الجذري لهذه المشكلة، هو أننا الدولة الوحيدة الكبرى في العالم التي لا تتفاوض على أسعار الدواء مع الشركات العاملة في مجال الصناعة الدوائية. وهكذا فمن الممكن جداً أن يدخل أي أحد منا صيدلية لشراء دواء معين، ليكتشف أن ثمنه قد تضاعف مرتين أو ثلاث مرات خلال شهر واحد فقط.