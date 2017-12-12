500 طلب تطوع للمشاركة في الأولمبياد الخاص بأبوظبي

دبي (وام)

تقدم أكثر من 500 من الطالبات والأساتذة والعاملين في جامعة زايد - فرع دبي، بطلبات للتطوع للمشاركة في العمليات التنظيمية لفعاليات النسخة التاسعة للألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ستستضيفها أبوظبي من 17 إلى 22 مارس المقبل ويتنافس فيها 1200 لاعب ولاعبة يمثلون 33 دولة.

وحضر الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، والدكتورة ماريلين روبرتس نائبة مدير الجامعة، فعاليات حملة التطوع التي نظمتها طالبات كلية الاتصال وعلوم الإعلام بالجامعة، في إطار تعليمي تطبيقي حيث اختتمت مشروعاً دراسياً تضمن 6 ورش عمل تدريبية، بحضور الدكتورة باميلا كريدون عميدة الكلية بالإنابة، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية. وكانت جامعة زايد وقعت مذكرة تفاهم منتصف الشهر الماضي مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 التي تستضيفها أبوظبي، حيث أصبحت بموجبها مركزاً لتدريب المتطوعين بتنظيم الحدث. وأصبحت الجامعة بموجب الاتفاقية أول جامعة في الإمارات تدرج الأولمبياد الخاص ضمن مناهجها الجامعية، وستقوم بدور رئيس في المساعدة على تأهيل المتطوعين للأولمبياد من المجتمع الطلابي والمساعدة في تدريبهم.

وقالت الدكتورة نويلا ميشيل الأستاذ المساعد بالكلية، إن الأولمبياد الخاص قد تم إدراجه بالفعل في 6 فصول تعليمية تطبيقية انخرطت فيها الطالبات قبيل إطلاق حملة التطوع التي نظمتها في ساحة الجامعة وانتهى كل فصل منها إلى خطة تنفيذية تنطلق من المحتوى الأكاديمي الخاص بالفصل التعليمي، وشملت هذه الفصول الاتصال السياحي والثقافي والتقييم والمراجعة والإنتاج الإعلامي ورواية الحوادث وتصميم التخطيط الشامل للحملة وتصميم الشعارات والمنشورات باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد الفيديوهات التعريفية التي تلخص تاريخ الأولمبياد الخاص، وكل ذلك بالتعاون جنباً إلى جنب مع منظمي الأولمبياد الخاص الذين وضعوا كل ثقتهم في طالبات الكلية.