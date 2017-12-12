25 قارباً في سباق كأس «آل مكتوم» بجميرا

دبي (الاتحاد)

يستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتنظيم سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والذي يمثل أغلى بطولات قوارب التجديف وأعرق السباقات البحرية التراثية في الدولة، وذلك يوم الجمعة المقبل في واجهة جزيرة نخلة جميرا.

وانطلق السباق في النسخة الأولى عام 1998، حيث توج باللقب وقتها القارب (الباز) بقيادة النوخذة أحمد النوبي سعيد بطلاً بجدارة واستحقاق، ومنذ تلك الفترة حرص النادي على تنظيم السباق سنوياً، كأغلى ألقاب هذه الفئة وأكثرها جوائز.

ويشارك في السباق بطولة أفضل 25 قارباً والتي تشتمل على 3 جولات متتالية، بعدها إعلان المتأهلين حسب نتائج القوارب وموقفها في الترتيب العام، وهو التقليد الذي درجت عليه اللجنة المنظمة في النادي منذ سنوات.

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق قائمة القوارب التي سوف تحظى بشرف المشاركة في المناسبة الكبيرة وهي شرطة دبي 30، وقاربا دبي 51 و5، وشناص 20، وقاربا رأس الخيمة 27 و12، وجلفار 55، ورأس الخيمة 12، والزعابي 8، وثوبان 10، وشباب المرفأ 34، والسعودية - الإمارات 17، ووادي السيجي 11، وقاربا وادي حام 99 و40، وشباب بن ماجد 15 وابن ماجد 42، وقوارب الذهب 65 و64 و66، وعناد 14، وسميح 29، والمغيرة 58، والشارقة 32، ومزاحم 70، وسنيار 41.