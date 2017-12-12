40 سائقاً محترفاً يتنافسون في «تورك الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)
تستعد الجادة، الوجهة الأحدث في الشارقة، لاستضافة شكل جديد من سباقات السيارات مع انطلاق سباق «ريد بُل تورك» للمرة الأولى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 40 سائقاً محترفاً يتنافسون في عربة صحراوية ذات تصميم خاص، حيث تصل قوة المحرك إلى 1200 حصان فيما قيمة العربة مليوني درهم.
وتعد البطولة فرصة للسائقين، عندما يتنافسون وجهاً لوجه، لإظهار مهاراتهم وحركاتهم وإبداعاتهم في القيادة لكسب نقاط إضافية في فئات مختلفة مثل الزمن الأسرع على المضمار والقيادة على العجلات الخلفية وتصميم السيارة وصوت المحرك، حيث تختلف القيادة على المضمار الذي صمم خصيصاً من أجل هذا الحدث، عن القيادة في الصحراء.
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وتتزامن البطولة مع إطلاق مشروع الجادة، أكبر وأحدث المشاريع السكنية في الشارقة بمساحة تزيد على 24 مليون قدم مربعة في قلب الإمارة، والتي تضم مركز الجادة الرئيسي والمنطقة الترفيهية، حيث يستمتع عشاق الترفيه بمتابعة وممارسة الأنشطة الرياضية الداخلية والخارجية والخطرة في الإمارات الشمالية.
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مع انتهاء المرحلة الأولى «32 سائق»، يتأهل 16 سائقاً إلى الدور الثاني الذي يقام بالنظام الإقصائي ذاته والدخول وجهاً لوجه مع السائق الآخر الذي سيحدد بدوره هوية السائقين المتأهلين إلى الربع نهائي، ومن ثم تعادل الكرة على الحلبة لتحديد هوية المتأهلين للنصف نهائي، وبلوغ المنازلة النهائية التي ستجمع السائقين اللذين نجحا في تخطي عقبات كل الأدوار السابقة.