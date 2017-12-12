40 سائقاً محترفاً يتنافسون في «تورك الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

تستعد الجادة، الوجهة الأحدث في الشارقة، لاستضافة شكل جديد من سباقات السيارات مع انطلاق سباق «ريد بُل تورك» للمرة الأولى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 40 سائقاً محترفاً يتنافسون في عربة صحراوية ذات تصميم خاص، حيث تصل قوة المحرك إلى 1200 حصان فيما قيمة العربة مليوني درهم.

وتعد البطولة فرصة للسائقين، عندما يتنافسون وجهاً لوجه، لإظهار مهاراتهم وحركاتهم وإبداعاتهم في القيادة لكسب نقاط إضافية في فئات مختلفة مثل الزمن الأسرع على المضمار والقيادة على العجلات الخلفية وتصميم السيارة وصوت المحرك، حيث تختلف القيادة على المضمار الذي صمم خصيصاً من أجل هذا الحدث، عن القيادة في الصحراء.

ويتأهل المتسابقون الفائزون من كل جولة للمنافسة في المرحلة التالية، فيما يتنافس آخر سائقين في الجولة النهائية من سباق «ريد بُل تورك».

وتتزامن البطولة مع إطلاق مشروع الجادة، أكبر وأحدث المشاريع السكنية في الشارقة بمساحة تزيد على 24 مليون قدم مربعة في قلب الإمارة، والتي تضم مركز الجادة الرئيسي والمنطقة الترفيهية، حيث يستمتع عشاق الترفيه بمتابعة وممارسة الأنشطة الرياضية الداخلية والخارجية والخطرة في الإمارات الشمالية.

وسيدخل السائقون بعد غدٍ جولة تعريفية على مسار الحلبة تتيح لهم التأقلم على مسارها، قبل العودة مجدداً والاستعداد للدخول في التجارب التأهيلية التي ستقام بنظام احتساب الزمن الأسرع، وتحديد هوية السائقين الـ 32 المتأهلين إلى السباق الرئيسي يوم الجمعة، الذي سياق بنظام التصفيات الإقصائية، مع دخول سائقين في مواجهة وجهاً لوجه كل منهما في مسار خاص به، يدخلان في تحدي قدارتهما بالقيادة على الحلبة، عند الانطلاق وأخذ لفة كاملة تحدد نتيجة هوية السائق الذي ينجح في قطع خط النهاية أولاً والانتقال إلى الدور الثاني، على أن يودع السائق الخاسر المنافسات.

مع انتهاء المرحلة الأولى «32 سائق»، يتأهل 16 سائقاً إلى الدور الثاني الذي يقام بالنظام الإقصائي ذاته والدخول وجهاً لوجه مع السائق الآخر الذي سيحدد بدوره هوية السائقين المتأهلين إلى الربع نهائي، ومن ثم تعادل الكرة على الحلبة لتحديد هوية المتأهلين للنصف نهائي، وبلوغ المنازلة النهائية التي ستجمع السائقين اللذين نجحا في تخطي عقبات كل الأدوار السابقة.