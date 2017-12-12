«ياس» يفتح باب المشاركة في ترايثلون 2018

أبوظبي (الاتحاد)

فتح سباق ترايثلون ياس الذي يقام بدعم من مبادرة أكتف لايف من ضمان أبوابه للرياضيين من جميع الفئات العمرية للتسجيل في النسخة الجديدة لموسم 2018 التي تستضيفها حلبة مرسى ياس.

ويستقطب ترايثلون ياس، أكثر من 1500 رياضي من دول المنطقة وخارجها لمواجهة تحدي النسخة الثامنة المكون من ثلاثة سباقات هي السباحة وركوب الدراجات الهوائية والجري.

وأبرز ما تشهده نسخة النسخة الجديدة هو استضافة بطولة سباق سوبر سبورتس المكونة من ثلاث فئات، الأولى تتضمن السباحة لمسافة 100 متر وسباق الدراجات لمسافة 3 كلم والجري لمسافة 1 كلم، والثانية تتضمن السباحة لمسافة 200 متر وسباق الدراجات لمسافة 6 كلم والجري لمسافة 2 كلم، والثالثة تتضمن السباحة لمسافة 300 متر وسباق الدراجات لمسافة 9 كلم والجري لمسافة 3 كلم، وبهذا يشكل سباق ترايثلون ياس المحطة الختامية لموسم بطولة سوبر سبورتس، ويشارك في منافساته أفضل 20 متسابقاً من الفتيان وأفضل 10 متسابقات من الفتيات.

وقال الطارق العامري، الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس: «يعد ترايثلون ياس فعالية اجتماعية مميزة تستقطب أفراد المجتمع كافة من مختلف الأعمار والقدرات والجنسيات، بهدف تحسين صحتهم ولياتهم البدنية ضمن بيئة ممتعة»، مشيراً إلى أن استضافة بطولة سباق ترايثلون سوبر سبورتس ضمن سباق ترايثلون ياس وفرت المزيد من الفئات الجديدة وبسباقات قصيرة، مما يسهل مشاركة عدد أكبر من الراغبين في الانضمام إلى سباق العام المقبل.