كأس «مبادلة للمجتمع».. موعد مع نجوم التنس

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت الدورة العاشرة من مسابقة «كأس مبادلة للمجتمع»، التي انطلقت تحت رعاية مستشفى «هيلث بوينت»، فعالياتها بإقامة مباراتين نهائيتين في أبوظبي ودبي لفئتي «10 سنوات فما دون» و«الزوجي المختلط للكبار».

وقدمت المسابقة، والتي تتيح لأفضل اللاعبين الهواة في المنطقة إثبات جدارتهم، عرضاً رياضياً متميزاً لكلتا الفئتين، حيث تنافس اللاعبون بقوة لإحراز الفوز. وأظهر اللاعب أنوراج ريدي، الذي حقق الفوز عن فئة «14 سنة فما دون - فتيان» خلال وقت سابق من هذا الشهر، إمكانيات واعدة بعد مشاركته في «برنامج مبادلة للتنس في المدارس»، وفوزه بمسابقة «كأس مبادلة للمجتمع» خلال الأعوام الماضية. كما حصل الفائزون في المسابقة على مقاعد حصرية ضمن جلسات تدريبية حول لعبة التنس، والتي استضافها نخبة من اللاعبين المشاركين في بطولة مبادلة العالمية للتنس لهذا العام، والتي تقام في أبوظبي يومي 28 و30 ديسمبر الجاري.

وتضم قائمة النجوم المشاركين في الدورة العاشرة من بطولة مبادلة العالمية رافائيل نادال المصنف الأول عالمياً، ونوفاك دجوكوفيتش الحائز على لقب «سلام جراند» 12 مرة، وستان فافرينكا الفائز بلقب «سلام جراند» 3 مرات، ودومينيك ثيم المصنّف الخامس عالمياً، وبابلو كارينو بوستا الواصل إلى نصف نهائي «بطولة أميركا المفتوحة، وميلوش راونيتش الذي سبق له الوصول إلى نهائي «ويمبلدون»، ومن المتوقع أن تكون البطولة في دورتها العاشرة حافلة بالمتعة والتشويق.