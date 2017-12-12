«أبوظبي» يخطط لـ «هاتريك» في الشارقة

أبوظبي (الاتحاد)

يخطط فريق أبوظبي لحسم اللقب العام لبطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 في الجولة السادسة للبطولة، والتي تقام في الشارقة وتنطلق الخميس المقبل، وأيضاً لقب الساعة في الموسم ولقب الجولة الختامية لتسجيل ثلاثية تاريخية «هاتريك»».

وكان الفريق ومن خلال زورق 6 وبقيادة النجم أليكس كاريلا، وصل برصيده إلى 70 نقطة في صدارة الترتيب العام في الجولة الماضية والتي أقيمت في أبوظبي بإحراز المركز الثالث في الجولة ليبقى في الصدارة، وبملاحقه من زورق الفرنسي فيليب شيب 1 ممثل الفريق الصيني الذي أحرز لقب جولة أبوظبي ووصل رصيده إلى 59 نقطة، ليكون في وصيفا.

وإلى جانب اللقب العام، يتصدر فريق أبوظبي المنافسة على لقب السرعة لموسم 2017 برصيد 59 نقطة عبر زورق رقم 6، بالإضافة إلى صدارة الترتيب العام للقب الفرق برصيد 99 نقطة، حيث يبتعد عن أقرب منافسيه بفارق 30 نقطة، وهو ما يعني أن الفريق قد ضمن وبنسبة كبيرة جداً الفوز بلقب الفرق، وبقي أن يحسم المنافسة على الألقاب في جولة الختام في الشارقة، وفي حال إحرازه لكل ألقاب البطولة فسيكون ذلك إنجازاً ضخماً يحسب للفريق على المستوى الرياضي العالمي والقاري أيضاً في البطولة.

ويتوجب على زورق أبوظبي 6 أن يحرز أحد المراكز الثلاثة الأولى في السباق الرئيسي لجولة الختام في الشارقة إذا ما أراد أن يتوج بلقب البطولة للموسم الحالي، حيث إن إحراز أحد هذه المراكز يضمن له الفوز باللقب ومن دون انتظار نتائج بقية الزوارق.