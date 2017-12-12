سالومي بطلة «دولية دوجيم» للجمباز

دبي (الاتحاد)

اختتمت منافسات الدورة الثانية من بطولة «كأس دوجيم 2017» الدولية للجمباز الإيقاعي الأكبر من نوعها في المنطقة، التي نظمها نادي دوجيم للجمباز الإيقاعي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 450 لاعبة مثلن 62 فريقاً من 17 دولة، قدمن عروضاً باهرة ومهارات استثنائية على مدار ثلاثة أيام في قاعة المنارة الرياضية.

وفازت بطلة العالم الجورجية سالومي بازافا الحائزة على الميدالية الفضية في منافسات الفردي العام، ضمن بطولة كأس العالم للجمباز عام 2016، بالمركز الأول في فئة الفردي العام للكبار بعد تحقيقها نتيجة 67.9 نقطة، وجاءت الأوزباكستانية سابينا تاشكنبايفا من نادي طشقند بالمركز الثاني بعد تحقيقها نتيجة 67.85 نقطة، وحلت الروسية كوزنتسوفا كارينا من نادي أونوست موسكو في المركز الثالث بعد تحقيقها نتيجة 64.8 نقطة.

وفي منافسات فئة مواليد 2002 الفردي العام، فازت الروسية بوبيدوشكينا ماريا من نادي أونوست موسكو بالمركز الأول بنتيجة 63.85 نقطة، تلتها مواطنتها بيرينوسوفا إليزافيتا من نادي سبارتاك في المركز الثاني بنتيجة 52.2 نقطة، فيما جاءت الروسية يوليانا كوروتايفا من نادي بيلغورود في المركز الثالث بنتيجة 51.75 نقطة، وفي منافسات الفردي العام لمواليد 2003، فازت الأوكرانية بوهرانيشنا خريستينا من نادي نيكا بالمركز الأول بعد تحقيقها نتيجة 66.2 نقطة، تلتها الأرمينية فودوبيانوفا يوليا من نادي يريفان في المركز الثاني بنتيجة 62.8 نقطة، وجاءت الروسية تيلياتنيكوفا كريستينا من نادي نوفوجورسك في المركز الثالث بنتيجة 62.55 نقطة.

وفي منافسات الفردي العام مواليد 2004، فازت الأوزبكستانية تامينا كاريموفا من نادي سمرقند بالمركز الأول بعد تحقيقها نتيجة 61.85 نقطة، تلتها الروسية لاكوفا صوفيا من نادي ماسور 1 في المركز الثاني بنتيجة 52.7 نقطة، وجاءت مواطنتها وزميلتها ميخائيلينكو آنا في المركز الثالث بنتيجة 51 نقطة.