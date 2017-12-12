تألق أسترالي وبريطاني في «الإمارات للتزلج على الجليد»

دبي (الاتحاد)

أسدل الستار على منافسات النسخة الأولى من بطولة الإمارات الوطنية للتزلج على الجليد التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي وشركة ماجد الفطيم، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وذلك في «سكي دبي»، وذلك ضمن فعاليات مبادرة الروح الإيجابية التي تشهد تنظيم عدة مسابقات في ألعاب رياضية متنوعة، وشهدت النسخة تفوقاً أسترالياً بريطانياً.

شارك في البطولة، 128 متزلجاً من الجنسين ينتمون إلى 27 دولة، منهم 41 إماراتياً و87 أجنبياً، ومن فئات عمرية متنوعة بدأت من 12 عاما حتى 68 عاما، وشهدت تفوقاً استرالياً في فئة الرجال وبريطانيا في فئة السيدات، وسط صراع قوي من متزلجي إيطاليا وروسيا والنمسا، وشهدت البطولة مشاركة عدد من الرياضيين الإماراتيين الذين اكتسبوا خبرة كبيرة، وقدموا مستويات تؤكد تواجد الموهبة الواعدة لديهم.

وحقق الأسترالي أوسكار مورجن المركز الأول في فئة التزلج المنحدر المتعرج «جاينت سلالوم»، وجاء في حقق المركز الثاني البريطاني هوجو وارنر، وحل ثالثاً النمساوي أندرياس توفل، وفي فئة «سلالوم عادي» حقق المركز الأول الأسترالي تكرر نفس الترتيب أيضاً بحلول مورجان بالمركز الأول ووارنر ثانياً، وتوفل ثالثاً.

وعلى صعيد السيدات، في فئة «جيانت سلالوم» حققت البريطانيتان روبن ليسلي وسمر سبيندلوف المركز الأول، وجاءت بالمركز الثاني الروسية دانا تيليافا، وحلت في المركز الثالث الإيطالية باتريسيا أستريدج، وفي فئة «سلالوم» عادي، تكرر تألق ليسلي التي حقت المركز الأول، وجاءت الروسية دانا تيليافا ثانياً، فيما حققت المركز الثالث البريطانية سمر سبيندلوف.

وشهدت مسابقات المواطنين، مشاركة 41 متنافساً من الجنسين، وتميزت بظهور مستويات مميزة، وجاءت النتائج على النحو التالي، في منافسات الرجال: في فئة «بيج آي سكي» حقق فيصل عبدالله المركز الأول، وجاء حسن البلوشي ثانياً، وجاء في المركز الثالث عبدالله المهيري، وفي فئة «بيج آير سنوبورد»، جاء بالمركز الأول سعيد المطروشي، وبالمركز الثاني أحمد بالجافلة، وبالمركز الثالث بهاء سكاجي، وفي فئة «سلوبي ستايل سكي»، حقق المركز الأول فيصل عبدالله، وجاء ثانيا أيوب عباس، وبالمركز الثالث خليفة بن غليطة، أما في فئة «سلوبي ستايل سنوبورد» حقق المركز الأول سعيد المطروشي، وجاء ثانياً حميد الشامسي وبالمركز الثالث بهاء سكاجي.

وفي منافسات السيدات، شهدت فئة «بيج آير سكي» حصول ميرا ساحو على المركز الأول، وجاءت بالمركز الثاني عائشة التميمي وبالمركز الثالث حمدة الحباي، أما في فئة «سلوبي ستايل سكي»، فجاءت بالمركز الأول عائشة التميمي وبالمركز الثاني حمدة حباي، وبالمركز الثالث مريم التميمي.

وأتاحت البطولة لعشاق الرياضات الجليدية فرصة لقاء البطل الإيطالي الشهير جورجيو روكا الفائز بكأس العالم للتزلج على المنحدرات 111 مرة، والحائز الذهبية الأولمبية 4 مرات، والذي قام بتقديم النصائح للمشاركين، وتدريب الراغبين في تعلم فنون هذه الرياضة.