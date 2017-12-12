تألق أسترالي وبريطاني في «الإمارات للتزلج على الجليد»

دبي (الاتحاد)
أسدل الستار على منافسات النسخة الأولى من بطولة الإمارات الوطنية للتزلج على الجليد التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي وشركة ماجد الفطيم، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وذلك في «سكي دبي»، وذلك ضمن فعاليات مبادرة الروح الإيجابية التي تشهد تنظيم عدة مسابقات في ألعاب رياضية متنوعة، وشهدت النسخة تفوقاً أسترالياً بريطانياً.
شارك في البطولة، 128 متزلجاً من الجنسين ينتمون إلى 27 دولة، منهم 41 إماراتياً و87 أجنبياً، ومن فئات عمرية متنوعة بدأت من 12 عاما حتى 68 عاما، وشهدت تفوقاً استرالياً في فئة الرجال وبريطانيا في فئة السيدات، وسط صراع قوي من متزلجي إيطاليا وروسيا والنمسا، وشهدت البطولة مشاركة عدد من الرياضيين الإماراتيين الذين اكتسبوا خبرة كبيرة، وقدموا مستويات تؤكد تواجد الموهبة الواعدة لديهم.
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وعلى صعيد السيدات، في فئة «جيانت سلالوم» حققت البريطانيتان روبن ليسلي وسمر سبيندلوف المركز الأول، وجاءت بالمركز الثاني الروسية دانا تيليافا، وحلت في المركز الثالث الإيطالية باتريسيا أستريدج، وفي فئة «سلالوم» عادي، تكرر تألق ليسلي التي حقت المركز الأول، وجاءت الروسية دانا تيليافا ثانياً، فيما حققت المركز الثالث البريطانية سمر سبيندلوف.
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وفي منافسات السيدات، شهدت فئة «بيج آير سكي» حصول ميرا ساحو على المركز الأول، وجاءت بالمركز الثاني عائشة التميمي وبالمركز الثالث حمدة الحباي، أما في فئة «سلوبي ستايل سكي»، فجاءت بالمركز الأول عائشة التميمي وبالمركز الثاني حمدة حباي، وبالمركز الثالث مريم التميمي.
وأتاحت البطولة لعشاق الرياضات الجليدية فرصة لقاء البطل الإيطالي الشهير جورجيو روكا الفائز بكأس العالم للتزلج على المنحدرات 111 مرة، والحائز الذهبية الأولمبية 4 مرات، والذي قام بتقديم النصائح للمشاركين، وتدريب الراغبين في تعلم فنون هذه الرياضة.