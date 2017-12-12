بهروزيان يعود في بطولة «القدامى»

دبي (الاتحاد)

انطلقت أمس، منافسات الدور الرئيس لبطولة «تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات» في نسختها الـ20، والتي تستمر حتى السبت المقبل بملاعب مجمع وفندق الحبتور جراند، بمشاركة كوكبة من أبرز اللاعبات الصاعدات واللاتي يبدأن مشوارهن نحو النجومية في عالم التنس من دبي، ويتنافسن على جوائز مالية تبلغ قيمتها 100 ألف دولار.

وأشاد هاني الخفيف، مدير البطولة وخبير التحكيم الدولي، بما تقدمه مجموعة الحبتور من رعاية ودعم كبيرين للبطولة، كما أشاد بتعاون الاتحادين المحلي والدولي للعبة، مشيراً إلى أن البطولة وعلى مدار الـ 20 عاماً الماضية منذ انطلاقتها عام 1998 حققت نجاحات رائعة، وأسهمت في تقديم بطلات عالميات في لعبة التنس.

وقال: «مما لا شك فيه أن مستوى اللاعبات هذا العام عالٍ جداً، وهو ما يعد سمة مميزة للبطولة مقارنة بمثيلاتها حول العالم، حيث تزخر بمشاركة بمجموعة من اللاعبات المميزات بينهن بطلة العالم الحالية التشيكية كارولينا، وسارة إيراني الخامسة على العالم الفائزة ببطولة سوق دبي، والرومانية بوزارنسكو المصنفة الثانية على البطولة، ولاعبة تايبيه وي سو المصنفة الثالثة، والأوكرانية كوزيلوفا المصنفة الرابعة على البطولة، والسويسرية بانشي بيلاندا، والرومانية سيمونا هاليب، والبولندية أنجليكا رادونسكا، والصربية يلينا يانكوفيتش، والتركية تشالا، والتشيكية يانا بطلة 2014، والتايوانية تشي بطلة 2011، والفرنسية مايان بارتولي، والروسية ماريا كريلينكو، والهندية سانيا ميرزا وغيرهن».

وأشار إلى أن البطولة تحفل أيضاً بمشاركة العديد من بطلات العالم الناشئات اللاتي تخطين الـ 18 عاماً وبدأن مسيرتهن وسط الكبار مثل الروسية بيتوفا والسويدية كويملا والمجرية دلما جلفي واليابانية موريتا.

وتابع: لعل أهم ما يميز هذه البطولة أن النتائج تسجل فوراً بموقع الاتحاد الدولي مع كل نقطة في جميع المباريات، وذلك إلى جانب التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة التي تنقل المباريات مباشرة على موقع البطولة ويمكن متابعتها مباشرة على الهواء، علاوة على النقل المباشر والحي الذي تحظى به البطولة سنوياً من قناة دبي الرياضية.

وكشف الخفيف النقاب عن تنظيم عدة بطولات للأولاد والبنات والرجال من المواطنين وبطولة مفتوحة للجميع على هامش البطولة الحالية، يشارك فيها عدد من المدربين واللاعبين القدامى، وتم تخصيص جوائز لهذه البطولة قيمتها 16 ألف درهم، وقد تم تسجيل 130 لاعباً محلياً بينهم نجم الإمارات الأسبق عمر بهروزيان وعبد الله العلي، وستقام مباريات هذه البطولات على نفس الملاعب، ويديرها نفس الحكام، وسيتم تتويج الفائزين والفائزات فيها بالتزامن مع تكريم بطلات البطولة.