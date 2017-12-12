بهروزيان يعود في بطولة «القدامى»

دبي (الاتحاد)
انطلقت أمس، منافسات الدور الرئيس لبطولة «تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات» في نسختها الـ20، والتي تستمر حتى السبت المقبل بملاعب مجمع وفندق الحبتور جراند، بمشاركة كوكبة من أبرز اللاعبات الصاعدات واللاتي يبدأن مشوارهن نحو النجومية في عالم التنس من دبي، ويتنافسن على جوائز مالية تبلغ قيمتها 100 ألف دولار.
وأشاد هاني الخفيف، مدير البطولة وخبير التحكيم الدولي، بما تقدمه مجموعة الحبتور من رعاية ودعم كبيرين للبطولة، كما أشاد بتعاون الاتحادين المحلي والدولي للعبة، مشيراً إلى أن البطولة وعلى مدار الـ 20 عاماً الماضية منذ انطلاقتها عام 1998 حققت نجاحات رائعة، وأسهمت في تقديم بطلات عالميات في لعبة التنس.
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وأشار إلى أن البطولة تحفل أيضاً بمشاركة العديد من بطلات العالم الناشئات اللاتي تخطين الـ 18 عاماً وبدأن مسيرتهن وسط الكبار مثل الروسية بيتوفا والسويدية كويملا والمجرية دلما جلفي واليابانية موريتا.
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وكشف الخفيف النقاب عن تنظيم عدة بطولات للأولاد والبنات والرجال من المواطنين وبطولة مفتوحة للجميع على هامش البطولة الحالية، يشارك فيها عدد من المدربين واللاعبين القدامى، وتم تخصيص جوائز لهذه البطولة قيمتها 16 ألف درهم، وقد تم تسجيل 130 لاعباً محلياً بينهم نجم الإمارات الأسبق عمر بهروزيان وعبد الله العلي، وستقام مباريات هذه البطولات على نفس الملاعب، ويديرها نفس الحكام، وسيتم تتويج الفائزين والفائزات فيها بالتزامن مع تكريم بطلات البطولة.