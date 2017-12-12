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شما المزروعي ترأست الاجتماع الأول

«الأولمبياد الخاص الإماراتي» تحدد منظومة العمل
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تاريخ النشر: الثلاثاء 12 ديسمبر 2017

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الإماراتي، المنظمة التي أعلن عن تشكيلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكون منظمة مستقلة تُعنى بدعم الأولمبياد الخاص الإماراتي بهدف بناء إرث لرياضيي الأولمبياد الخاص من مواطني الدولة والمقيمين فيها من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية، اجتماعه الأول برئاسة معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وبحضور أصحاب أعضاء المجلس، وذلك بمقر مركز الشباب بدبي.

ورحبت معالي شما بنت سهيل المزروعي، بأعضاء مجلس الإدارة، مشيرة إلى الأولويات الرئيسة التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في بناء قدرات أصحاب الهمم، والمساهمة في خلق بيئة داعمة للرياضات الخاصة، وتهيئة رياضيي الدولة في هذا المجال ليكونوا قادرين على المنافسة في المسابقات، بالإضافة إلى رفع عدد المشاركين في الرياضات الخاصة.

وأشارت معاليها إلى أهمية التوعية بدمج أصحاب الرياضات الخاصة سواءً لأسرهم أو لأفراد المجتمع، وتوفير السبل التي تمكنهم من التدريب المستمر للرياضيين على مدار العام، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لهم، ما يساهم في دعم مشاركتهم في مسابقات الأولمبياد الخاص الدولي.

وأكد الحضور أهمية التعاون مع الجهات والشركاء الأساسيين لإنجاح دعم المشاركين في الرياضات الخاصة، مثل وزارة تنمية المجتمع، بالإضافة إلى الشركاء من الجهات الخاصة، كأصحاب الأندية الرياضية لتوفير المعدات المناسبة والمدربين المؤهلين لتدريب أصحاب الرياضات الخاصة.

وأشار الاجتماع إلى أهمية العمل على إعداد برنامج شامل لنقل أفضل الممارسات الدولية في مجال الرياضات الخاصة إلى الرياضيين في الدولة، يشمل الفحوص الصحية المجانية للرياضيين بشكل منتظم، وبرامج لدعم أسر الرياضيين وتوعيتهم من خلال دورات وورش عمل، بالإضافة إلى برنامج للقيادات الرياضية لتطوير الرياضيين ليكونوا سفراء عالميين يمكنهم تمثيل فرقهم ودولة الإمارات في المناسبات الرياضية المحلية والإقليمية والعالمية التي ترتبط بالأولمبياد الخاص. ... المزيد
     
 

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