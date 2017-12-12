أبوظبي يكسب ديزرت في الافتتاح بفارق هدف

رضا سليم (غنتوت)

حقق فريق أبوظبي الفوز الأول على حساب ديزرت بالم بفارق هدف، 7-6، أمس الأول، في افتتاح النسخة السابعة عشرة لبطولة الإمارات الدولية المفتوحة للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، والتي تستمر حتى 22 ديسمبر الجاري، بمشاركة 5 فرق، وحقق فريق مازيراتي فوزاً عريضاً على حساب فريق الإمارات 8-3.

وجاءت المواجهة الأولى بملعب زايد الكبير، بين أبوظبي وديزرت بالم، متكافئة بشكل كبير، وظلت النتيجة معلقة حتى الثواني الأخيرة من اللقاء، بعدما كادت تصل إلى الشوط الإضافي، إلا أن خبرة فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني حالت دون تحقيق طموح فريق ديزرت الذي قاده طارق البواردي، وسجل لفريق أبوظبي أحد أبرز المرشحين للفوز بلقب البطولة، سنتياجو جوميز 4 أهداف، وهدف لكل من فارس اليبهوني وسنتياجو كرينادس وباتريكو فيما سجل أهداف ديزرت بالم، النجم ماتياس ماشادو أحد أبرز اللاعبين في البطولة، حيث سجل 5 أهداف، ليتصدر قائمة الهدافين، إلا أن أهدافه الخمسة لم تشفع لفوز فريقه، والهدف السادس جاء عن طريق الأرجنتيني خوان جوس، وأدار المباراة، الحكم الدولي رافائيل سيلفا ومعه مارتين اغوري.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت بالملعب رقم 3، حقق فريق مازيراتي فوزاً كبيراً تصدر به الجولة الأولى بتغلبه على فريق الإمارات بنتيجة 8-3، بعدما افتقد فريق الإمارات قائدة الفريق سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم للإصابة، وحل مكانها راشد بن دسمال وسجل لفريق مازيراتي الذي قاده الدولي عبدالله بن دسمال، وسجل له أحد أهداف الفريق بجانب فيليب هدفاً، وجيرجوريرو (هدفين)، ولوكاس دياز 4 أهداف، وسجل لفريق الإمارات راشد بن دري واكونا وماتياس، وأدارها الطاقم الدولي الأرجنتيني.

وتقام اليوم، مواجهتان من العيار الثقيل، حيث تشهد الأولى أول ظهور لفريق ولفس مهرة الذي يواجه فريق ديزرت بالم الذي يسعى للتعويض بعد خسارته في مباراة الافتتاح، حيث يسعى للفوز ليبقى في صلب المنافسة، مما يشعل المباراة بين الفريقين، ويقود فريق مهرة في ظهوره الأول طارق الحبتور بجانب جستو، وديجو، وتوماس، وفي المباراة الثانية، ويلتقي فريق مازيراتي بعد الظهور الأول القوي مع فريق أبوظبي الذي فاز بدوره في الافتتاح، حيث يحدد اللقاء الكبير المثير صدارة البطولة التي بلغت جولتها الثانية.

من جانبه، أشاد قائد فريق أبوظبي فارس اليبهوني بالبداية القوية لمنافسات البطولة، وقال: الجولة الأولى كشفت عن قوة المنافسات، وظهر استعداد الفرق، إلا أن المباريات لا يزال فيها الجديد، وسوف تكشف الجولات المقبلة عن الجديد، خاصة أن الجولة الأولى ليست مقياساً للحكم على كل الفرق في الوقت الذي أكدت المباراة الأولى بأنها الأقوى حتى الآن، خاصة أن سيناريو المواجهة كان متكافئاً، وكان من الممكن أن يحسمها الفرق المنافس لمصلحته، وحسمت الثواني الأخيرة المواجهة لصالحنا، وأتمنى أن نواصل بنفس المستوى حتى النهائي للفوز بلقب البطولة التي يتطلع إليها فريق أبوظبي بكل قوة.

وأضاف: مواجهة مازيراتي ستكون قوية، خاصة أن كلا الفريقين فاز في الجولة الأولى، إلا أن الأوراق بالنسبة للجميع مكشوفة، ونعرف مواطن القوة والضعف في الفريق المنافس، ونأمل أن نسجل الفوز الثاني في البطولة.