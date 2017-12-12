«سيمنس» تحصد اتفاقات كهرباء ليبية بـ 700 مليون يورو

لندن (رويترز)

قالت سيمنس أمس، إنها وقعت عقوداً لتوليد الكهرباء مع ليبيا بقيمة تبلغ نحو 700 مليون يورو (826 مليون دولار) في عودة إلى النشاط الفعلي في البلد الواقع في شمال إفريقيا، بعد الاضطرابات التي اندلعت به في 2011.

ومن المقرر أن تبني المجموعة الصناعية الألمانية محطتي كهرباء تعملان بالغاز في مصراتة وغرب طرابلس مع تقديم خدمات الصيانة لهما، ما يعطي دفعة لنشاط التوربينات التابع لـ «سيمنس» الذي يشهد خفضاً للوظائف بسبب تراجع الطلب في الاقتصادات المتقدمة. وستضيف المحطتان الجديدتان نحو 1.3 جيجاوات إلى قدرات توليد الكهرباء في ليبيا.

وليبيا في أمس الحاجة إلى الإمدادات الإضافية إذ تعاني البلاد انقطاعات متكررة في الكهرباء في السنوات الأخيرة بسبب زيادة الطلب وتدهور البنية التحتية الناتج عن الاضطرابات السياسية والاقتصادية في البلد الغني بالنفط.