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«الترياق» بطل «بيبي دو كارير» و«هاتريك» للفارس أوشي

ثنائية رائعة لخيول رئيس الدولة في مضمار أبوظبي
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تاريخ النشر: الثلاثاء 12 ديسمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

حققت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ثنائية لافتة حين توج المهر الناشئ «حوافز» بإشراف إيريك ليمارتنيل، وبقيادة تاج أوشي، بطلاً لسباق شيك مان لمسافة 1400 متر، والمخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، والذي أقيم أمس الأول، ضمن فعاليات السباق الخامس لنادي أبوظبي للفروسية، الذي تألف من 6 أشواط، وبلغ إجمالي جوائزه المالية 525 ألف درهم.

وبالرغم من تأخره اندفع «حوافز» المنحدر من نسل «النصر» بصورة خاطفة من الصفوف الخلفية، لينتزع اللقب بفارق 0.75 طول عن «خداع» لسيف محمد فن المحيربي، فيما جاء ثالثاً «وقاص» لخالد خليفة النابودة، وسجل البطل 1:32:72 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لخيول صاحب السمو رئيس الدولة، عبر «مواهب» بإشراف إيريك ليمارتنيل، وبقيادة تاج أوشي، بـ «ثنائية» في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، على لقب نيزدور، وسجلت البطلة زمناً وقدره 1:44:56 دقيقة، جاء فوز «مواهب» بفارق طولين عن رفيقة إسطبلها «محبوبة»، فيما جاء في المركز الثالث «مرح» لخالد خليفة النابودة.

وفرض المهر «الترياق» لإسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وبإشراف عبدالله الحمادي وبقيادة سام هتشكوت، وجوده بقوة حين حلق بجائزة الشوط الثالث لمسافة 1600 متر على لقب سباق «بيبي دوكارير».

وبالرغم من تأخره في الانطلاقة وفقدانه لتوقيت وأراضي، سجل ابن الفحل «بيبي دوكارير» انطلاقة انفجارية كفلت له الفوز على الرغم من تداخل سوط الفارس مع اللجام، لكنه أنجز مهمته بنجاح يحسب له. ... المزيد
     
 

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