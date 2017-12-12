نمو الأجور يضغط على الدولار

لندن (رويترز)

انخفض الدولار أمس، بفعل بيانات للأجور مخيبة للآمال في الولايات المتحدة يقول محللون إنها قد تؤثر سلباً على الوتيرة التي سيزيد بها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة العام القادم.

وأظهرت بيانات التوظيف الأميركية زيادة تفوق التوقعات في أعداد الوظائف في نوفمبر الماضي، لكن نمو الأجور ظل متوسطاً. وارتفعت الزيادة السنوية في الأجور إلى 2.5٪ من 2.3٪ في أكتوبر. وتشير التوقعات إلى إمكانية تشديد السياسة النقدية مرتين أو ثلاث مرات في 2018. لكن التضخم ونمو الأجور تسببا في ضبابية توقعات السياسة النقدية في العام القادم.