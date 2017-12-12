  • الثلاثاء 23 ربيع الأول 1439هـ - 12 ديسمبر 2017م
  09:31     غارات اسرائيلية على غزة ردا على اطلاق صاروخين         09:36     ترامب: هناك "حاجة عاجلة" لتشديد قانون الهجرة بعد انفجار نيويورك         09:37     ترامب يدعو الكونغرس للتحرك في ملف الهجرة بعد اعتداء نيويورك        10:17     شرطة بنجلادش تبحث عن عائلة المشتبه به في تفجير نيويورك     

نمو الأجور يضغط على الدولار
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 12 ديسمبر 2017

لندن (رويترز)

انخفض الدولار أمس، بفعل بيانات للأجور مخيبة للآمال في الولايات المتحدة يقول محللون إنها قد تؤثر سلباً على الوتيرة التي سيزيد بها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة العام القادم.

وأظهرت بيانات التوظيف الأميركية زيادة تفوق التوقعات في أعداد الوظائف في نوفمبر الماضي، لكن نمو الأجور ظل متوسطاً. وارتفعت الزيادة السنوية في الأجور إلى 2.5٪ من 2.3٪ في أكتوبر. وتشير التوقعات إلى إمكانية تشديد السياسة النقدية مرتين أو ثلاث مرات في 2018. لكن التضخم ونمو الأجور تسببا في ضبابية توقعات السياسة النقدية في العام القادم.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 