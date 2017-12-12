استقبال بالورود لأبطال آسيوية القوة البدنية

دبي (الاتحاد)

استقبل علي بن حيدر، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وبحضور أحمد جوهر عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المنتخبات، بعثة منتخبي القوة البدنية للرجال والشباب في مطار دبي الدولي بالورود بعد عودتها من المشاركة في بطولة آسيا التي أقيمت في الهند، وحصدوا فيها 6 ميداليات ملونة.

ترأس البعثة محمد عبد الرحيم المري، أمين عام الاتحاد، ونجحت البعثة في حصد 6 ميداليات، بواقع ذهبيتين لكل من فيصل الغيص بوزن 83 كجم، ومنصور المرزوقي بوزن 66 كجم، وفضية حمد العجمي في الماسترز، وثلاث برونزيات لكل من عبد الله المازمي بوزن 83 كجم، ومحمد الحميدي بوزن 105 كجم، وأحمد حيدر في الوزن المفتوح.

وهنأ علي بن حيدر، نائب رئيس الاتحاد، الأبطال الفائزين، ونقل لهم تحيات رئيس الاتحاد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، متمنياً لهم المزيد من النجاح في البطولات المقبلة.

كما أثنى على أفراد البعثة، ومثمناً الروح الرياضية التي تمتعوا بها في أثناء المنافسات، مقدماً شكره للجميع.