«جولدمان ساكس»: التزام قوي بتخفيض الإنتاج في النصف الأول من 2018

عواصم (رويترز)

توقع بنك جولدمان ساكس التزاماً قوياً من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين الآخرين بتخفيضات إنتاج النفط العالمية في النصف الأول من 2018. وقال جولدمان أمس: «استعادة النفط لتوازنه تتلقى دعماً من التزام أوبك القوي الذي بلغ مستويات مرتفعة جديدة في نوفمبر الماضي، وكذلك من النمو الممتاز للطلب».

لكن البنك يتوقع أن يرتفع إنتاج أوبك وروسيا 515 ألف برميل يومياً في النصف الثاني من 2018، مع عودة مستويات المخزون إلى طبيعتها بحلول الصيف المقبل، بفضل ارتفاع الطلب.

واستقرت أسعار النفط أمس، فيما يقابل تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الوقت الحالي زيادة في عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة، ما يعني زيادة أخرى في الإنتاج الأميركي. وبلغ سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 57.32 دولار للبرميل عند الساعة 0749 بتوقيت جرينتش، متراجعاً أربعة سنتات عن سعر التسوية السابقة. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند 63.40 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط بما يوازي أكثر من الثلث من أدنى مستوياتها في 2017، مما يرجع بصفة أساسية إلى تخفيضات إنتاج أوبك ومجموعة من المنتجين المستقلين، من بينهم روسيا المطبقة منذ بداية العام. لكن المحللين يقولون: «إن ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة، التي لم تشارك في اتفاق خفض الإنتاج، قد يقوض تأثير التخفيضات». وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة: «إن شركات الحفر أضافت حفارين نفطيين اثنين في الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر الجاري، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 751 حفاراً، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر الماضي. وتشير زيادة عدد منصات الحفر إلى زيادة أخرى في إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام، والذي زاد بالفعل أكثر من 15٪ منذ منتصف 2016 إلى 9.71 مليون برميل يومياً.