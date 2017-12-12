أسامة أحمد (دبي)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وبحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، دشنت دبي النسخة الثالثة لدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب التي تقام لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط بحفل تراثي كان مسرحه استاد دبي لأصحاب الهمم، حيث يتواجد في الحدث 800 لاعب ولاعبة يمثلون 30 دولة يتنافسون على ألقاب 7 ألعاب هي: رفعات القوة، وكرة الطاولة، وكرة الهدف والريشة الطائرة والبوتشيا والسباحة وألعاب القوى.

واشتمل حفل الافتتاح على عدد من الفقرات التراثية الذي بدأ بالسلام الوطني تلاه طابور عرض الدول المشاركة، ثم عرض فيلم وثائقي عن تاريخ الإمارات ونهضتها وأبرز الأماكن السياحية بها إلى جانب استعراض لأهم الإنجازات الرياضية للدولة وإبراز الوجه المشرق للدولة وإلقاء الضوء على جوانب نهضتها في المجالات كافة، ولاقى الفيلم استحسان الوفود المشاركة، تلاه رفع علم اللجنة البارالمبية الآسيوية وعلم الدورة، ثم تقديم فقرة فنية بهرت الحضور باستخدام ألعاب الليزر.

وحضر حفل الافتتاح خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، ومحمد محمد فاضل الهاملي عضو اللجنة البارالمبية الدولية رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب البارالمبية للشباب ومروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وماساكيو ميزونو نائب رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وثاني جمعة بالرقاد رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم نائب رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية البارالمبية مدير الألعاب، ومحمد عبد الكريم جلفار رئيس اتحاد اليد نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، والدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس اتحاد غرب آسيا وعدد من سفراء الدول المعتمدين لدى الدولة ورؤساء الوفود المشاركين.

ووجه محمد محمد فاضل الهاملي عضو اللجنة البارالمبية الدولية رئيس اللجنة المنظمة العليا خلال مخاطبته الحفل الشكر إلى القيادة الرشيدة التي تولي رياضة «أصحاب الهمم» بالدولة اهتماماً كبيراً مرحباً بالوفود في أرض الإنجازات، مشيراً إلى أن مشاركة نخبة من شباب آسيا في هذا المحفل القاري المهم يعزز النجاحات التي ظلت تحققها رياضة «أصحاب الهمم» التي تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام.