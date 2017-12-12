«البتكوين» تبصر النور بالتداول في بورصة أميركية كبيرة

نيويورك (أ ف ب)

خطت عملة البتكوين الافتراضية خطواتها الأولى أمس، في بورصة أميركية رئيسية ووصلت إلى مستوى 18 ألف دولار للوحدة على أمل تحقيق الاعتراف بها رغم المخاوف بعدم قدرتها على الاستمرار. بدأ التعامل بالعملة الافتراضية المثيرة للجدل، على عقود آجلة عند الساعة السادسة بالتوقيت المحلي (الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش) على منصة «شيكاغو بورد اوبشينز اكستشنج» بسعر 15 ألف دولار.

وبسبب النشاط الكثيف خلال الدقائق العشرين الأولى تعطل الوصول إلى موقع المنصة التي طمأنت إلى أن «التعامل يتم على أنظمة منفصلة ولم يتأثر بتاتا بمشاكل الموقع الإلكتروني».

وقرابة الساعة 03:20 بتوقيت جرينتش كان البتكوين يتداول بسعر 17750 للوحدة للعقود الآجلة المستحقة في 17 يناير المقبل، متجاوزا بذلك القيمة الأعلى التي حققتها على منصات بديلة غير مضبوطة. وقد تجاوز أيضا مستوى 18 ألفا. والعقود الآجلة هي آلية مالية تسمح للمستثمر بالمراهنة على تقلبات أسعار العملات نزولا أو صعودا.

وقال بوب فيتزسيمنز، المسؤول عن العقود الآجلة في شركة «ويدبوش سيكيوريتيز» للتعاملات المالية، إن التداول بالبتكوين بدأ «هادئا ومستقرا» فيما أظهرت بيانات البورصة المعنية تسجيل حوالى ألف صفقة في أول ساعتين من التداول. وبعد طرح العملة في بورصة «شيكاغو بورد اوبشنز اكستشينج»، يتوقع أن تطرح في المنصة المنافسة «شيكاغو مركانتايل اكستشينج» بعد أسبوع من الآن. ويشكل ذلك الفرصة الأولى للمتعاملين المحترفين من أجل الاستثمار في هذه العملة رغم تحفظ البعض بسبب غياب الضوابط عليها. وأوضح نيك كولاس من شركة داتا تريك ريسيرتش، «هذا الأمر يمنحها شرعية واعترافا بها كأصول يمكن التداول بها».